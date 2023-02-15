Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, украинцы не реагируют на российскую пропаганду и у самих пропагандистов уже нет иллюзий по отношению к украинцам.
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Где будет происходить новое наступление
Политолог уверен, что ударная волна российских войск будет сформирована для захвата Донецкой и Луганской областей. Кроме этого, по словам Антонюка, враг намерен совершить прорыв в Харьковскую область.
Они моделируют ситуацию в Харьковской области. Они хотят попытаться взять Изюм в кольцо и таким образом усложнить нам возможность сдерживать рубежи в Луганской области, а также захватить часть Харьковской области.
– сказал политолог.
Александр Антонюк подчеркнул, что в любом месте на границе с Россией могут существовать риски. Также политолог отметил, что есть скопления российских войск под Сумской областью, и об этом нужно говорить.
Политолог предположил вероятное направление нового наступления России: смотрите видео
При этом политолог сомневается в возможности атаки из Беларуси и на основе данных украинской разведки сказал, что там не сформирована ударная группировка, которая смогла бы сделать эффективный прорыв на территорию Украины.
"Провокации будут, война, пока мы не выбросим москалей с нашей территории, однозначно будет, но с каждым разом обеспечение вооружением со стороны наших западных партнеров, я думаю, с каждым днем будет закрываться "окно возможностей" Кремля оккупировать и удерживать оккупированные территории", – отметил Антонюк.
Россия усилила пропаганду
По мнению Александра Антонюка, Россия вряд ли использует пропаганду, чтобы раскалывать украинцев, потому что украинцы на нее не реагируют и не имеют открытого доступа к ней. Он убежден, что для раскола украинцев Россия применяет ботов в социальных сетях, которые под видом патриотов пытаются дискредитировать военно-политическое руководство Украины.
Ватная номенклатура расшатывает ситуацию по дискомфортной жизни, а псевдопатриотическая часть качает сейчас старые огрехи нашей власти. Рассказывает о шашлычках, о 16 февраля, вот если бы Владимир Зеленский по-другому себя вел, то тысячи людей спасли бы,
– сказал Антонюк.
Российскую пропаганду враг использует для внутреннего потребления, чтобы взбодрить россиян для их "уверенности" в победе над Украиной.
Военная помощь Украине: последние новости
- Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Украину объявил о передаче 51 единицы БМП и определенном количестве САУ Archer. Общая сумма поддержки Украины от Швеции за год выросла на 1,2 млрд долларов.
- Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Украина получит истребители для борьбы с российским вторжением Несмотря на отсутствие такого решения, процесс переговоров продолжается, а некоторые страны уже объявили о готовности передать самолеты по коллективному решению НАТО.
- По итогам встречи группы формата "Рамштайн" было объявлено 8 стран будут поставлять Украине танки Leopard: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.