Генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что Китай оказывает значительное влияние на возможность России продолжать массовое производство реактивных беспилотников.

Почему Китай помогает России с беспилотниками

По словам генерал-лейтенанта, Пекин придерживается собственного прагматичного подхода в геополитике, пытаясь балансировать между торговлей и расширением мирового влияния. Для Китая чрезвычайно важно зарабатывать деньги, ведь экономические отношения с Западом испытывают определенные сложности.

Если бы Китай прекратил поставки всего этого, например, двигателей, то с "Шахедами" россияне долго бы не продержались,

– озвучил Романенко.

Он подчеркнул, что на врага сегодня больше всего влияют действия непосредственно Украины на поле боя и удары по российской территории, помощь международных союзников в этом остается критически важной.

Как противодействовать атакам реактивных БпЛА

Враг стремится увеличить долю реактивных дронов в ударах до 80%, что создает новые вызовы для украинских сил ПВО. Россия, как отметил генерал-лейтенант, уже выполнила большинство годовых планов по производству баллистического оружия и БпЛА, поскольку ее экономика полностью переведена на военные рельсы.

Сбивать реактивные "Шахеды" проблематично. У нас есть средства – это истребители, зенитно-ракетные комплексы ближней и средней дальности, переносные ЗРК и средства радиоэлектронной борьбы с воздушными целями, но нужны боеприпасы,

– отметил Романенко.

Основатель фонда "Закроем небо Украины" подчеркнул, что для самолетов F-16 и зенитных комплексов требуется достаточное количество ракет класса "воздух – воздух", ведь использование авиационных пушек против дронов крайне опасно из-за риска поражения осколками.

Об угрозе увеличения числа реактивных дронов и методах противодействия: смотрите видео