Россия прокладывает Украине путь в НАТО, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что именно Россия проложила путь Украине к членству в НАТО. Так как о вступлении нашего государства активно заговорили именно после начала войны на Донбассе.

После оккупации украинцы поддержали вступление в НАТО

Самый высокий процент украинцев, поддерживающих вступление в НАТО, появился после 2014 года. Об этом президент заявил на брифинге после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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До начала оккупации наших территорий украинцы были разделены в вопросе членства в НАТО. Одна половина поддерживала, а другая была против. Люди думали, что у нас есть хороший сосед и никакой войны никогда быть не может: "Потому что есть общая история, общие семьи и общая биография".

Но после 2014 года Россия подтолкнула Украину в НАТО. Именно она прокладывает этот сложный путь нашего государства в Альянс,

– подчеркнул политик.

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Зеленский встретился со Столтенбергом

На фоне обострения на границе Украины 16 декабря Зеленский встретился со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Политики поговорили о новой концепции Альянса, которую согласуют на саммите в Мадриде в 2022 году. Кроме того, они договорились о совместных учениях в Черноморском регионе и диалоге НАТО с Москвой.

Столтенберг назвал действия Кремля возле границ Украины "провокационными". Он отметил, что им нет оправданий.

Россия требует предоставить гарантии нерасширения НАТО

Во время переговоров 7 декабря президент России Владимир Путин потребовал от американского коллеги Джо Байдена предоставить гарантии того, что Украину не возьмут в Альянс.

В ответ глава Белого дома заявил, что это будет решать только НАТО, а никто другой не имеет права диктовать свои условия.

Впоследствии Путин пригрозил масштабной войной в Европе в случае расширения Альянса.

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