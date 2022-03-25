Россия просчиталась в отношении Украины, для нас эта война – народная, – Ермак

Для Украины эта война народная, а потому мы не уступим ни суверенитет, ни территорию. Такая позиция была озвучена в Офисе Президента.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время участия в видеовстрече Atlantic Council.

Внимание Есть информация, что Шарий таки получил российское гражданство, – Фейгин

Для нас эта война – народная. Поэтому мы не уступим ни суверенитет, ни территории,

– подчеркнул Ермак.

Заметив, что мы не можем позволить себе пирровой победы. В частности, этого не может себе позволить мир.

Разрушенная и обескровленная Украина перестанет быть тем, чем она является сегодня. Перестанет быть передовым бастионом европейской крепости,

– добавил Ермак.

Однако руководитель ОП отметил что, для того чтобы выстоять, Украине нужны очень конкретные вещи. Не перечислял их на этот раз, но отметил, что мы вынуждены то и дело напоминать об этом.

В частности, Украине необходима разведывательная информация в режиме реального времени.

Брифинг Ермака за 25 марта – смотреть видео