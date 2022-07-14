Санкции дают о себе знать: в США объяснили, почему россия обратилась к Ирану относительно дронов

россия обращалась к Ирану с просьбой продать беспилотники. На такой шаг кремль пошел из-за того, что государство-агрессора "кусают" санкции. Однако официальный Тегеран в дронах москве отказал.

И Иран, и россия изолированы сейчас от международного общества и у обеих стран есть большие проблемы. москва столкнулась с дефицитом для пополнения собственных оборонных нужд.

Ранее путин хочет подставить Иран, – военный эксперт объяснил, чего добивается россия

россию все больше изолируют от международного сообщества

Официальный представитель Пентагона Джон Керби отметил, что попытка путина наладить связь с Ираном – очень "красноречивая" и свидетельствует о том, что россия все больше отрезается от мира.

Ранее в США сообщалось, что Тегеран готовится предоставить сотни беспилотников россиянам, в том числе, боевых. Также иранцы должны были обучать военных государства-агрессора пользованию дронами.

Мы знаем, что санкции "кусаются", мы знаем, что экспортный контроль жесткий. Теперь БпЛА – ограничены из-за давления, которое мир оказывает на путина,

– подчеркнул Керби.

Керби заметил, что деталей возможного соглашения между Ираном и россией не знает. Так что говорить о том, способен ли Тегеран выполнить требования москвы – рано.

Какова позиция Ирана относительно беспилотников: коротко

Тегеран ранее сообщил, что не собирается предоставлять дроны россиянам. Об этом заявил глава МИД Нассер Канаани.

Иран заявил, что избегает каких-либо действий, которые могут привести к эскалации в Украине.

Иранцы признали, что сотрудничают в сфере обороны с россиянами, однако военную помощь им оказывать не будут.

Тегеран не будет помогать ни одной из участниц противостояния.

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