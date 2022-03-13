Россия просит Китай о военной помощи, – СМИ

"Вторая армия мира" не может справиться с Украиной, поэтому Кремль просит военной помощи у Китая. Вот такую неожиданную новость опубликовали ряд западных СМИ 13 марта.

Журналисты узнали об этом высокопоставленных американских чиновников. Напомним, Белый дом сейчас пытается договориться с Пекином, чтобы Китай как раз не помогал России (в том числе и в преодолении последствий санкций).

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Путин просит Си о помощи

Джейк Салливан, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности, намерен встретиться с высокопоставленным китайским чиновником в понедельник, 14 марта, в Риме. Обсуждать будут войну в Украине и роль Китая.

Журналисты узнали со слов американских чиновников, что:

Россия попросила Китай предоставить ей военное оборудование и поддержку для войны в Украине, которую Кремль начал в феврале и не прекращает до сих пор.

и поддержку для войны в Украине, которую Кремль начал в феврале и не прекращает до сих пор. И, конечно, Владимир Путин попросил Си Цзиньпина о дополнительной экономической помощи, чтобы противостоять потерям экономики после введения масштабных санкций.

Американские чиновники, впрочем, не сообщили больше подробностей – потому что это были бы тайные данные разведки (например, относительно того, в какой именно военной технике нуждается Россия).

Ничего не известно и о какой-либо реакции Китая на эти российские запросы.

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