Россия просит Китай о военной помощи, – СМИ
Источник:The New York Times
"Вторая армия мира" не может справиться с Украиной, поэтому Кремль просит военной помощи у Китая. Вот такую неожиданную новость опубликовали ряд западных СМИ 13 марта.
Журналисты узнали об этом высокопоставленных американских чиновников. Напомним, Белый дом сейчас пытается договориться с Пекином, чтобы Китай как раз не помогал России (в том числе и в преодолении последствий санкций).
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Путин просит Си о помощи
Джейк Салливан, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности, намерен встретиться с высокопоставленным китайским чиновником в понедельник, 14 марта, в Риме. Обсуждать будут войну в Украине и роль Китая.
Журналисты узнали со слов американских чиновников, что:
- Россия попросила Китай предоставить ей военное оборудование и поддержку для войны в Украине, которую Кремль начал в феврале и не прекращает до сих пор.
- И, конечно, Владимир Путин попросил Си Цзиньпина о дополнительной экономической помощи, чтобы противостоять потерям экономики после введения масштабных санкций.
Американские чиновники, впрочем, не сообщили больше подробностей – потому что это были бы тайные данные разведки (например, относительно того, в какой именно военной технике нуждается Россия).
Ничего не известно и о какой-либо реакции Китая на эти российские запросы.
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