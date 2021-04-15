Россия "просит" не рассматривать скопление своих войск у границы, как агрессию
В России заявили, что стягивание войск к границам с Украиной вроде бы не является проявлением агрессивных намерений. Страна-агрессор якобы лишь проводит плановые мероприятия боевой подготовки.
Источник:Meduza
Спикер МИД России Захарова заявила, что в течение 2 недель дипломаты страны-оккупанта в Москве и Вене просят мировых партнеров не искажать реальность.
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Не пытаться интерпретировать плановые российские мероприятия по боевой подготовке, которые проводятся на российской территории, как проявление агрессивных намерений,
– подчеркнула Захарова.
По словам пресс-секретаря страны-агрессора, Германии и Франции якобы не стоит участвовать в пропагандистской кампании вокруг мероприятий, которые "никому не несут угрозы".
Что делает Россия у границ с Украиной
- Весной 2021 года Россия существенно нарастила вооружение вблизи границ с Украиной. Кроме того, туда перебросили значительное количество российских боевиков.
- Украинские разведчики объявили, что подобные действия со стороны страны-оккупанта фиксировали еще в 2014 – 2015 годах.
- Поведение России возмутило мир. За считанные дни Украина получила комментарии поддержки от ряда мировых стран.
- Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о новых санкциях против России. Их поддержали в НАТО и ЕС.
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