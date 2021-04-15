В России заявили, что стягивание войск к границам с Украиной вроде бы не является проявлением агрессивных намерений. Страна-агрессор якобы лишь проводит плановые мероприятия боевой подготовки.

Спикер МИД России Захарова заявила, что в течение 2 недель дипломаты страны-оккупанта в Москве и Вене просят мировых партнеров не искажать реальность.

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Не пытаться интерпретировать плановые российские мероприятия по боевой подготовке, которые проводятся на российской территории, как проявление агрессивных намерений,

– подчеркнула Захарова.

По словам пресс-секретаря страны-агрессора, Германии и Франции якобы не стоит участвовать в пропагандистской кампании вокруг мероприятий, которые "никому не несут угрозы".

Обратите внимание! Россия подтвердила стягивание ракетных комплексов "Искандеров" к границе с Украиной. Однако страна-агрессор объяснила это якобы подготовкой к параду Победы.

Что делает Россия у границ с Украиной