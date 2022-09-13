Могут получить боеприпасы, – Фейгин прокомментировал обращение россии в Таджикистан

Россия якобы обратилась в Таджикистан с просьбой предоставить им 122-миллиметровые снаряды, боеприпасы к "Пионам", а также отставных военных. Может ли кремль получить это – читайте в статье.

Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, Россия может получить боеприпасы советских времен от Таджикистана.

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Фейгин считает, что россия готова за долги, а у Таджикистана их много, взять боеприпасы из таких складов.

Я думаю, что это возможно. Хотя для Таджикистана критически важно сохранить для себя хоть какое-то количество боеприпасов, ведь граница с Афганистаном является проблемной зоной.

– объяснил он.

Правозащитник отметил, что там на границе 201 российская дивизия, также хотели привлечь к охране белорусов, но те отказались.

"Потому что касается боеприпасов, то, думаю, россии удастся их получить. Так же, как они получили боеприпасы из Беларуси, и говорят, что и из Армении. Так что из Таджикистана россия может получить советские боеприпасы", – ответил он.

А что касается отставных военных из Таджикистана, то, по словам Фейгина, это сложно представить. Ведь качество их подготовки и причина непонятны, и это не даст России преимущество на фронте.

Напомним, что ранее источники из администрации президента США сообщали журналисту, что россия официально закупила у Ирана БпЛА серий Mohajer-6, Shahed-129, Shahed-191.

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