Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. На його думку, росія може отримати боєприпаси радянських часів від Таджикистану.

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Фейгін вважає, що росія готова за борги, а Таджикистан має їх багато, взяти боєприпаси з таких складів.

Я думаю, що таке можливо. Хоча для Таджикистану критично важливо зберегти для себе хоч якусь кількість боєприпасів, адже кордон з Афганістаном є проблемною зоною,

– пояснив він.

Правозахисник зазначив, що там на кордоні є 201-а російська дивізія, також хотіли залучити до охорони білорусів, але ті відмовилися.

"Тому, що стосується боєприпасів, то, думаю, росії вдасться їх отримати. Так само, як вони отримали боєприпаси з білорусі, і кажуть, що і з Арменії. Тож, з Таджикистану росія може отримати радянські боєприпаси", – відповів він.

А що стосується відставних військових з Таджикистану, то, за словами Фейгіна, це важко уявити. Адже якість їхньої підготовки та причина незрозуміла, і це не дасть росії перевагу на фронті.

Нагадаємо, що раніше джерела з адміністрації президента США повідомляли журналіста, що росія офіційно закупила в Ірану БпЛА серій Mohajer-6, Shahed-129, Shahed-191.

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