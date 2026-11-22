Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о реальных целях России на переговорах в Абу-Даби и о проблемах с поставками оружия. Россия категорически против членства Украины в ЕС, требуя отказа от общей европейской политики безопасности.

Переговоры в Абу-Даби могут сыграть на руку России, ведь Кремль пытается изменить саму логику диалога с Украиной. Вместо обсуждения прекращения огня Москва продвигает собственное видение будущей архитектуры безопасности Европы, фактически требуя ограничить не только сотрудничество Украины с НАТО, но и путь к Евросоюзу.

Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал эксминистр МИД Украины Дмитрий Кулеба. Также он объяснил, как блокировка Starlink и Starshield влияет на ситуацию на фронте, почему Украина сталкивается с задержками поставок ракет в Patriot, какова переговорная тактика Банковой и какие внутренние проблемы подрывают доверие общества к государству.

Что показали переговоры в Абу-Даби и почему Россия отводит разговор от прекращения огня

Дмитрий, предлагаю начать с двухдневных трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Среди ключевых вопросов Украины были разблокирование Черного моря, энергетическое перемирие и обмен пленными. Положительный результат есть – обмен состоится. В этом, насколько я понимаю, пока все. Каковы ваши основные выводы по итогам этих переговоров? Что выделили для себя с учетом предыдущего опыта?

Прекрасно, что произойдет самый большой обмен. Всегда хорошо, когда наши пленные возвращаются домой, ведь в России они содержатся в ужасных условиях. Мы все об этом знаем. Но должны понимать, что обмены должны происходить независимо от политического процесса.

Россия сделала их заложниками переговоров, чтобы демонстрировать наличие прогресса. Поэтому чувства смешанные.

С одной стороны, хорошо, что наши люди возвращаются, а с другой – россияне фактически торгуют людьми, имитируя конструктивность в переговорах.

Есть и отрицательный момент последних переговоров. Россия полностью сняла с повестки дня вопрос прекращения огня. Ведь весь процесс поначалу задумывался именно для того, чтобы договориться об этом. Россияне втянули американцев в разговор о гарантиях безопасности и архитектуре безопасности.

Теперь они разыграли еще одну карту и проявили "большую щедрость", заявив, что к переговорам могут присоединиться европейцы. Европа будет определяться, в каком формате примет участие, а после этого снова начнется философская дискуссия. Россияне будут говорить об общеевропейской архитектуре безопасности, в которой должны быть полностью учтены их интересы. А разговора о прекращении огня снова не будет.

То, что России удалось при поддержке американской администрации перевести переговоры на общие вопросы вместо обсуждения прекращения огня – это плохо.

Конечно, вопрос будущей безопасности Европы тоже важен. Ведь после войны нам как-то нужно жить. Но сначала нужно прекратить войну. А россияне говорят: "Нет, мы ничего прекращать не будем. Давайте лучше поговорим, как будем жить после этого". Вот в чем проблема.

Сейчас все СМИ обсуждают, где Европа и почему ее представителей нет за столом переговоров. Стоит ли уделять этому столько внимания, как это делают сейчас?

Это как в интернете пишут: "Вам не кажется, что наше внимание отвлекают от чего-то важного?" Вот такой случай. Нас постепенно вовлекают в оживленное обсуждение: будут ли переговоры с Россией? Все сосредотачиваются на этом вопросе. Теперь переговоры есть. И нам задают новый вопрос: будет ли на них Европа?

Мы снова начинаем живо это обсуждать. Так нас отвлекают от главного – будет ли прекращение огня? К сожалению, в этом состоит успех российской дипломатии. Но он был бы невозможен, если бы американская сторона фактически не подыгрывала России.

Когда россияне предлагают поговорить о европейской безопасности, американцы могли бы ответить: нет, давайте сначала договоримся хотя бы о частичном прекращении огня – например, в энергетической сфере, прекращении воздушных ударов или боевых действий в Черном море.

Они соглашаются обсуждать европейскую безопасность. Теперь нас ждет еще одна длительная и обширная дискуссия. Она ничем не завершится по одной простой причине. Не потому, что Европа плохая, а потому что требования России фактически означают обнажение всего восточного фланга Европы перед российским влиянием.

Если посмотреть на карту и провести линию до границ НАТО по состоянию на 1997 год, как того требуют россияне, то увидим, что речь идет о возвращении к разделу Европы железным занавесом на сферы влияния Запада и Советского Союза. То есть к порядку, сложившемуся после Второй мировой войны.

Путин мыслит именно такими категориями. Он пытается восстановить величие Советского Союза, которого тот достиг Сталина. Это означает новое разделение Европы по принципам безопасности и начало ее фрагментации.

Вы говорите, что Россия отвлекает внимание от главного – прекращение огня. В то же время, она не соглашается на прекращение боевых действий по линии фронта. Я заметила смену риторики украинской власти. Сначала президент говорил о гарантиях безопасности, затем прекращении огня и завершении войны. Теперь последовательность другая: сначала прекращение огня, затем гарантии безопасности и завершение войны. Почему изменился упор?

Гарантии безопасности для Украины уже оговорены. Интенсивный переговорный процесс, наблюдаемый с ноября 2025 года до конца февраля 2026 года, длился фактически три месяца. За это время все гарантии безопасности Украины, которые можно было вынести на обсуждение, были представлены. Макрон выходил и заявлял, что гарантии безопасности Украины согласованы.

Президент Зеленский понимает, что 99 процентов того, что можно было обсудить и зафиксировать на бумаге, уже проработаны. Потому эта тема фактически закрыта. Когда нам говорят: "А давайте предложим вам что-то вроде пятой статьи НАТО", возникает вопрос: что значит "вроде пятой статьи"?

Это или пятая статья НАТО или нет. Такие вещи не работают по-другому. Поэтому Зеленский понимает, что вопрос гарантий безопасности уже проработан и нужно переходить к следующему – прекращению огня. Сколько его можно откладывать? Но россияне снова отвечают: "Подождите, а как же европейская архитектура безопасности?"

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Какую "архитектуру безопасности" навязывает Кремль Европе

Представители российской делегации так и говорили, что о любом перемирии говорите напрямую с Путиным. Что касается европейской архитектуры безопасности: что именно Кремль вкладывает в понятие так называемой новой архитектуры безопасности Европы? Какой порядок на континенте стремится добиться Путин?

Это очень древняя российская история, начавшаяся политически в 2007 году с выступления Путина на Мюнхенской конференции безопасности, в которой он объявил крестовый поход против Запада. В 2008 г. Россия предложила проект нового международного договора об архитектуре европейской безопасности.

И эту инициативу закатали в дипломатических процессах. Ничего из этого не вышло, потому что, по сути, вся суть этого соглашения, там было много очень слов, но суть сводилась к тому, что мы будем делать все, что мы хотим, а вы должны терпеть и воспринимать это. Если вы будете против, мы будем считать это угрозой нашей национальной безопасности и будем действовать соответственно.

Затем последовала война в Грузии, потом произошел четырнадцатый год в Украине, потом произошел двадцать второй. Но в преддверии двадцать второго года, в ноябре двадцать первого, Россия вызвала американских представителей. Прилетела из Вашингтона делегация, и им вручили бумагу, в которой было написано даже меньше, чем они выкатили сейчас.

То есть из двадцать первого требования к Западу, что им нужно делать. Вот, например, сейчас в их требованиях появились такие положения, что Европа должна отказаться от рассмотрения России как угрозы. Говорят: вот вычеркните из всех документов, которые вы считаете Россию угрозой.

А от Украины, например, они сейчас требуют, чтобы Украина из всех документов вычеркнула упоминание России как государства-агрессора, чтобы этот термин исчез просто. Для этого они действуют очень последовательно. Это очень длинная история.

Эта история направлена не на решение безопасности Европы, не на обеспечение безопасности Европы, а на создание пространства для России для дальнейшей экспансии. Когда они говорят: выведите всю инфраструктуру НАТО из стран Центральной Европы... там нет требования, чтобы Финляндия вышла из НАТО. Но они требуют, чтобы вся военная инфраструктура НАТО откатилась к 97-му году. То есть это из Центральной Европы, из Швеции и из Финляндии.

А что это значит? Это означает, что эти страны будут чувствовать свою уязвимость. Ибо сегодня, например, самолеты западных и южных стран НАТО участвуют в патрулировании воздуха и перехвате дронов, ракет российских над территорией стран восточного фланга.

Теперь, если этого не будет, эти страны останутся обнаженными, потому что свои военные ресурсы у них не у всех есть. И что это спровоцирует? Это спровоцирует эти страны звонить в Москву и говорить: ну да, а что надо, вы говорите. То есть это поставит их в слабую позицию. Это их цель.

Это если так консервативно рассматривать эту историю. А если рассматривать их, опираясь на опыт последних шести лет, можно сказать, что эти требования не выполняются абсолютно. Они являются подготовкой России к войне со странами НАТО в Европе.

Потому что Путин выйдет и скажет: ну я же просил. Мы же просили уже двадцать лет, нас никто не слышит, нам не оставили выбора. Мы сейчас вынуждены решать вопросы сами. Вот эти два полюса.

Но то, что требует Россия от Европы, оно невыполнимо, потому что оно существенно ослабит и обнажит Европу, и обнажит ее перед российским влиянием. В принципе говорить об архитектуре безопасности Европы без Европы нельзя.

Почему Россия уже фактически выступает и против членства Украины в ЕС

Вы сказали, что тема гарантий безопасности уже отработана. Я процитирую слова президента о "гарантиях безопасности по типу статьи пять НАТО". О чем здесь идет речь, по вашему мнению?

Я понимаю, что это всем знакомая тема, статья пятая НАТО. Но меня в последних этих переговорах смутило другое. До последней встречи существовал такой нарратив, что россияне не возражают против членства Украины в Европейском Союзе, но возражают против членства Украины в НАТО. И что по ЕС нет вопросов.

Это всегда было сложно верить, но сейчас есть документальное подтверждение, что россияне видят членство Украины в ЕС своим искаженным российским способом. Что они говорят? Они говорят: мы не против того, чтобы Украина была частью общего рынка ЕС, то есть экономическая интеграция. Но мы категорически против, чтобы Украина присоединялась к общей внешней политике и политике безопасности ЕС.

А что значит это их требование? Дело в том, что норма договора о Европейском Союзе о коллективной безопасности она выписана лучше, чем статья пять НАТО. Просто никто ее не знает. Никто об этом не знает, потому что никто об этом не говорил.

Мы вбивали десятилетиями в голову статью пятую НАТО. В статье пятой НАТО написано: если на Олю кто-нибудь нападет, то Дмитрий сделает все, что в его силах для того, чтобы Оле помочь. Я очень надеюсь на это. По моей статье пятую вы можете рассчитывать.

А в договоре о Европейском Союзе написано: если на Олю кто-нибудь нападет, то Дмитрий включится и будет драться вместе с ней ради того, чтобы отразить нападение этого негодяя.

И русские это понимают. Россияне понимают, что безопасность Европы и Украины в целом – это прежде всего единство Украины с Европой. И именно в сфере безопасности они пытаются это разъединить, потому что им нужна обнаженная в плане безопасности Украина и Центральная Европа, которую они считают сферой своего влияния.

И поэтому, когда я смотрю на все это, я понимаю, что позиция россиян ужерсточивается на самом деле. Они понимают, что никакого "вроде статьи пятой НАТО" нет, не будет, и соответственно им нужно не против пятой статьи НАТО, которая и так не в перспективе действовать, а против того, что является реальной угрозой. А реальная угроза для них – это единство Украины с Европой.

То есть это на ступень сильнее?

Это ужаснее. Мы сегодня ясно, что Россия возражает даже против членства Украины в Европейском Союзе.

И рамка переговоров, в которой говорилось: ну давайте мы рассмотрим теоретически отказ от членства в НАТО, но при этом спрячемся под зонтиком Европейского Союза, помахаем ручкой России и скажем: "Мы пошли", - и это для них неприемлемо.

Что выводит нас собственно на то, о чем мы всегда и говорим, что цель россиян – это не договоренность о том, как Украина будет жить как независимое европейское государство. Цель россиян – это возвращение Украины под их контроль.

Есть ли смысл в переговорах, если гарантии безопасности хотят согласовывать с Москвой

Американские переговорщики, как рассказал президент, впервые задали вопрос: если вы вступаете в НАТО, готовы ли вы выйти из Донбасса? Как вам эта идея? И не переводит ли президент ответственность на народ, если вдруг такой вариант будет?

Ответственность за будущее Украины несет украинский народ, частью которого является человек по имени Владимир Зеленский, занимающий пост президента Украины. Мы все несем ответственность за страну.

И играть в футбол, что народ говорит: "Мы хорошие, президент плохой", или президент говорит: "Я же хороший, народ плохой" – это не рабочая история. Это рабочая история с точки зрения политики, но это преступление против украинского государства.

И Зеленский с точки зрения переговоров, логика его такова. Ну, это как я ее понимаю, потому что в принципе это должны работать переговоры. Ты всегда для того, чтобы тебя не зажали в угол, должен иметь субъекта выше тебя, который должен согласовать твою позицию.

Вот если бы я как министр сидел на переговорах и меня бы там: "Все, подписывай", я бы сказал: "Секундочку, я не могу подписать. Мне нужно поехать в Киев, доложить президенту. У нас там СНБО соберется. У нас есть демократические процедуры". И я избегаю этого давления, выхожу из этого давления, выиграю время для своей страны что-то переиграть.

Это в принципе работает по всей иерархии так. Министр не уезжает сразу на переговоры. Сначала переговоры проводят послы, и посол говорит то же самое: "Да простите, ну мне нужно доложить министру, инструкции получить". Это тактика переговоров.

И президент использует эту тактику, когда ему говорят: "Да а что, говори, ты же президент!" А он говорит: "Секундочка, ну это фундаментальный вопрос для нашего государства. Надо спросить мнение народа". Все, он вышел из-под этого давления.

На внутреннем уровне, я думаю, президент использует этот инструмент не для того, чтобы переложить ответственность на народ, а для того, чтобы защитить соглашение от того, чтобы его разорвали прямо внутри страны.

Идея референдума по мирному соглашению, условно говоря, имеет только один смысл. Она останавливает, по крайней мере, существенно ограничивает пространство для украинских политиков, которые сейчас не являются властью, идти к власти, рассказывая, какое плохое соглашение. Мы придем, мы сделаем лучшее.

Поэтому мне кажется, что в первом случае это тактика переговоров. Во втором случае это уже стратегия того, как Украина будет жить с соглашением. Но я не уверен, что украинское общество не будет доведено до того состояния войны, что такая модель будет категорически отвергнута.

Я сомневаюсь, потому что, как говорил госсекретарь США Марко Рубио, гарантии безопасности для Украины должны быть согласованы с российской стороной. То есть, если российская сторона против вступления Украины в НАТО и, например, против вступления в ЕС, то уже эта система не будет работать.

Не будет. Да, вот из хорошего, знаете, можно не волноваться за результаты этих переговоров, потому что из них ничего не выйдет.

Я разговаривал с европейцами на прошлой неделе, с человеком там одним, и говорю: "Вот вы рветесь в эти переговоры, там где наше место за столом. А вы, мне кажется, вам еще нужно трижды подумать, нужно ли вам это место за столом". Ибо опять же, по стратегии переговоров, должен оставаться игрок, который остается чистым и сохраняет свою субъектность для того, чтобы вступить в процесс, когда все остальные себя дискредитируют.

И вот сейчас приедут европейцы, ну сядут они и что? Мы сидим за столом переговоров.

Единственная причина, почему нынешние европейские элиты так стремятся быть за столом переговоров, заключается в их внутренней политике. Ибо оппозиция, которая во Франции, Германии, Бельгии, Италии, они все требуют: мы требуем, чтобы вы участвовали в переговорах.

И европейские лидеры, глубоко находясь в материале и понимая, что эти переговоры, к сожалению, никуда не ведут, потому что Россия просто не ведет их добросовестно, они вынуждены все равно в них идти, чтобы снять с себя это внутриполитическое давление.

Но насколько мне известно, ни в одной ключевой стране Европейского Союза нет никаких иллюзий по поводу того, что с Россией можно сейчас о чем-то рациональном, сбалансированном договориться.

Переговорная команда, фактор Арахамии и отсутствие посла Украины в США

Как все это влияет на коммуникацию, в первую очередь с американскими представителями, если говорить о деле, где упоминают имя Давида Арахамии? Влияет ли это на доверие?

Не то чтобы эта администрация Соединенных Штатов Америки была белой, пушистой и вопросы коррупции составляли для нее красную линию. Но я не думаю, что с американской стороны в переговорах принимают участие люди, для которых наличие каких-либо коррупционных рисков является препятствием для ведения переговоров.

Для них история о коррупции – это не цель, а инструмент. То есть, когда для тебя коррупция это цель и ее нужно преодолеть, ты занимаешь принципиальную позицию. Ты говоришь: я не могу вести переговоры с человеком, который ходит под статью.

А когда это тебе инструмент, ты когда удобно тебе, ты сидишь с человеком, независимо от того, сколько по нему уголовных дел, и разговариваешь, и ведешь с ним переговоры. А когда тебе этот человек не понравился, у тебя есть рычаг против него.

Тогда ты говоришь: "Нет, подожди, как я могу что-то с тобой договариваться, если по тебе там уголовные производства". И поэтому для них сегодня я не думаю, что это препятствие.

Я вижу, что с американской стороны переговорщиками являются бизнесмены, приведенные в дипломатию. А Давид, он бизнесмен, пришедший в политику. И их психотипы, в принципе, одинаковы.

Это с Виткоффом?

Я думаю, что психотип Давида и Виткоффа они максимально понятны друг другу.

У нас отсутствует посол Украины в США. По вашему мнению, почему эта кандидатура до сих пор открыта? И как это негативно влияет на поддержку Украины?

Посол в Вашингтоне нужен, и в январе 2027 он будет нужен там, как никогда. То есть когда у вас вся американская политика находится в Белом доме и у вас есть прямые каналы коммуникации с Белым домом, то вы еще можете как-то компенсировать отсутствие посла на месте.

Это плохо, что нет посла, но это еще какой-то контролируемый, управляемый процесс. Но когда политика в Америке снова разделилась на два центра, а это Конгресс и Белый дом, и в Конгрессе, и в Палате, и в Сенате демократы, и в Белом доме республиканцы уже без посла никак.

Уже прямо нужен посол, который не будет вылезать из Конгресса. Вы можете поддерживать прямые линии контакта из Киева с Вашингтоном по линии Белого дома, потому что там два-три человека, и они могут общаться между собой с обеих сторон. Но Конгресс – это сотни людей, и их физически из Киева не охватишь.

Во-вторых, зашло очень много новых людей, и с ними нужно просто выстраивать отношения. И они не будут встречаться с кем-либо из посольства, они будут отправлять его на стаферов своих. А говорить с сенатором, говорить с конгрессменом – это работа посла.

И этих людей нужно индоктринировать, их нужно насыщать украинской повесткой дня. И это буквально не просто ежедневная, а ежечасная работа. Ну и третий фактор, что некоторые ключевые адвокаты Украины, например Джинн Шахин, все, нет ее в Конгрессе. То есть мы должны формировать новое ядро поддержки Украины в Конгрессе. И для этого фигура посла незаменима.

То есть потенциально, если рассматривать кандидатуру, например, бывший министр иностранных дел мог бы занять это место?

Бывших, слава Богу, у нас министры иностранных дел бывшие в хорошем здоровье и сильные фигуры. Смотрите, это не важно, кто он бывший. Может, он вообще не будет прежним. Может, это будет звездочка, которая зажжется на небосводе, не имея какого-нибудь большого карьерного опыта в дипломатии.

Это вопрос просто того, чтобы президент нашел человека, с которым ему будет комфортно работать, которому будет комфортно работать в составе команды президента и который при этом будет обладать сильными профессиональными и человеческими качествами для того, чтобы эта работа была эффективна.

Потому что посольство в Вашингтоне – это в нынешней реальности вулкан, на котором ты в стадии извержения, и ты сидишь там прямо в этом кратере, и тебе нужно только успевать гасить эти волны, поднимающиеся в воздух, и управлять этим процессом.

Поэтому есть ли такие люди? Сто процентов таких людей есть. Но нужно просто, чтобы сошлись звезды, и время давит. Потому что с января Украина в Вашингтоне окажется в новой реальности, определяющей на годы вперед отношение к Украине. И работу нужно делать.

Вам предлагали?

Смотрите, я не комментирую, кто кому предлагал. Я считаю, это и кто как на что ответил, – я считаю, что это исключительно прерогатива президента. Это кадровые вопросы, это интимное дело президента.

С кем он говорит, что говорит, что ему отвечают – это может только от него уходить. А мне сейчас сидеть и говорить: "Нет, не предлагал" или говорить: "Да, предлагал, но я отказался" – ну это все такая гордыня и лукавство.

Президент все, что он считает нужным по этому поводу говорить, он говорит, и это сугубо его приход. А простые смертные в виде потенциальных кандидатов в посла США должны ожидать окончательного решения, которое он примет, получив от одного из них согласие.

Гуманитарные "жесты" Путина, Starlink, Patriot и американское давление

После Абу-Даби Виткофф и Кушнер улетели в Путин. Давайте выделим достаточно хитрый момент, который предложил Путин. Это гуманитарная миссия из Константиновки по опыту Олешек. По вашему мнению, почему именно это предложение прозвучало и с какой целью?

Да, классическая переговорная тактика. Если ты не хочешь что-то делать, ты должен переключить другую сторону на другой вопрос.

Насколько я понимаю, после или еще в Олешках омбудсман наш Дмитрий Лубинец передал список каких-то населенных пунктов, где можно и нужно повторить этот опыт Олешек.

Очевидно, что у американцев наверняка этот список был, и они говорят: "Здесь есть предложение". А он, Путин, не хочет делать ничего на этих территориях. Он выбирает то, где ему выгодно это сделать и где он получит, вероятнее всего, отказ.

И он говорит: "Константиновка. Так в сторону, у меня есть лучшая идея. Идите занимайтесь, вот я хочу Константиновку". Все, он обратил внимание, и люди там, где им реально нужна помощь, остаются страдать.

А почему им Константиновка? Но очень просто, потому что ему нужно сейчас доказать то, что он уже много месяцев не может доказать, что этот город Украина потеряла, что он полностью контролирует его и что Россия движется к достижению своих следующих целей.

Смотрите, Путин никогда не думает о людях. Ни о своих, ни о чужих. Мы все осознаем, что кризис в Олешках Россия могла решить и своими силами.

Но понадобился целый путь героя, подвиг, как мы героически в присутствии камер, это все решаем. И то же с Константиновкой. То же, в принципе, с любой точкой. Но завезите гуманитарку, откройте дорогу людям. Скажите: "Хотите уезжать – уезжайте".

Они этого не делают. Они каждый такой случай пропускают через фильтр своих интересов, где интересы страдающих людей вообще ничего не значат.

После визитов в Путин украинские защитники снова зафиксировали ограничения в работе военной системы спутниковой связи Starshield. Нам в SpaceX говорят, что это технические сбои. Или это технические сбои?

Ну вы верите, что SpaceX, возвращающий из космоса ракету и хватающий ее щипцами с точностью до полуметра, пять дней не способен решить техническую проблему с системой спутниковой связи?

Впервые, когда это произошло и американцы тыкали друг друга пальцами, что "Да это не мы, это не Белый дом, это Пентагон, это не Пентагон, это SpaceX, это не SpaceX, это Пентагон", – вот они там в это играли. Мы все делали вид, что ну вот так вышло. Ну ладно, бывают технические сбои.

Все понимали, что произошло, но все помогли американским партнерам и сказали: "Ну мы окей. Произошел технический сбой, можно отремонтировать". Ну и однажды Зеленский с Рубио поговорил. Рубио вообще не причастен к SpaceX, но однажды оно все заработало.

Но когда это происходит во второй раз, ну уж люди будут смеяться, если просто ты будешь рассказывать, что это техническая проблема. Нет, это не техническая проблема, это рычаг, который используется против Украины.

Это очень печальная история, особенно с точки зрения того, что в принципе любая компания должна заботиться о своей репутации. И компания, которая публично заявляет или коммуникирует, что у нас здесь с интернетом технические проблемы, перебои, а какой клиент будет делать тогда на тебя ставку, если у тебя регулярно технические проблемы?

А SpaceX очень печется о своей репутации, заботится о ней. И потому, что они даже идут на признание технических проблем, которые они пять дней не способны решить, в ущерб своей коммерческой репутации.

К сожалению, давление оказывают на нас и в вопросе передач ракет-перехватчиков к Patriot. Что сейчас с ракетами? И как Штаты используют это против нас?

Параллельно Госдеп подписал разрешение на продажу Украине систем "Пэтриот" , которые там с 2030 года начнут до нас доходить. Но по новостям оно так разлетелось, что вот Марко Рубио молодец, хороший, а Гейгетт плохой.

Я не знаю, у меня нет инсайдов по поводу того, что там с подписью Гейгетта. Но здесь не надо никаких инсайдов, надо просто, можно даже любому человеку пообщаться с каким-нибудь чатом полчасика, чтобы он показал все цифры.

И не надо быть суперспециалистом, чтобы понять одну страшную вещь, что даже если нам подпишут, даже если нам передадут какое-то определенное количество ракет Patriot, первое, мы их очень быстро отстреляем. Во-вторых, мы снова будем сидеть без ракет.

То есть мы просто должны осознавать, что системного решения для баллистической войны такой интенсивности, как у нас, сегодня нет. И хоть что-то хотелось бы получить. Но мы должны понимать, что это ничто больше, чем что-либо. А потом все снова вернется на свои круги, потому что такое количество ракет до Patriot просто не успевают производить.

Есть ли какие-нибудь решения из серии, чтобы Япония поделилась?

Это может быть, но в теории. Но на практике никто ничем делиться не будет, потому что военные во всех странах не дураки, и они видят, как трансформировалась война, что баллистическая война становится нормой.

А когда у тебя такое происходит, ты прежде всего заботишься о том, чтобы у тебя было достаточно этих ракет, потому что ты не знаешь, в какой ситуации безопасности ты завтра окажешься.

Мы рассматриваем расширение Starlink, Starshield на территорию России вглубь страны-агрессорки для того, чтобы обнаруживать эти пусковые установки и уничтожать все на местах. Никто ничего?

Нет. Это не будет так работать. Я думаю, что все в мире сейчас смотрят на одну из основных проблем в плане обороны. Она называется kill switch, то есть смертельный переключатель.

Проблема в том, что Америка, передавая свои военные технологии другим странам, она оставляет у себя kill switch. Вот сегодня у тебя F-35 летает, а завтра в Вашингтоне кто-нибудь нажмет на кнопку, и у тебя F-35 не полетит. То же самое с Patriot. Или из Starlink: сегодня у тебя все работает, а завтра у тебя не работает.

И сейчас все страны смотрят вот на эти проблемы с Starshield в Украине и понимают, что завтра с ними может произойти то же самое. Каков у вас рефлекс в такой момент? Вы смотрите, а что еще есть на рынке, что можно подтянуть до уровня, чтобы какая-нибудь альтернатива существовала, какой-то запасной вариант.

Или что нужно, чтобы создать эту альтернативу? Могла ли Европа запустить на орбиту тысячу спутников и создать там полноценную альтернативу Starlink? Ну, могла бы. Но это все время, все дискуссии, надо развернуть, принять решение.

Но сейчас все будут искать и развивать альтернативные варианты. И это хорошо, потому что в конце концов на рынке появятся, они уже есть, не такие хорошие и всеобъемлющие, как Starlink, но есть и системы спутниковые, которые позволяют по крайней мере ограниченно, но по России работать без Starlink.

И дальше эти системы будут просто расширяться, потому что в принципе от Маск стреляет себе в ногу, и Пентагон стреляет себе в ногу, потому что таким поведением в Украине они посылают всем четкий сигнал, что вы не можете на нас на самом деле рассчитывать. И все начинают выстраивать собственные альтернативы.

Внутренняя способность Украины, Борщаговка, "Карфаген" и кризис доверия

Давайте о внутренней способности. Предлагаю начать с события на Петропавловской Борщаговке. Что это было, по вашему мнению?

Я сначала ужаснулся. Но когда через час после того, как это появилось, мне прислали фотографию, где этот якобы врач стоит на коленях перед воротами к этому зданию, для меня эта история перестала представлять любой интерес, потому что там все понятно, это шоу.

То есть, она играла свою роль. Как вы себе представляете это просто нагнетание эмоций. А потом, когда появилась еще картинка, что собрались люди чтобы уволить мужчин, закрытых в застенке, а потом, когда эти мужчины сели в автобус, то собравшиеся их увольнять начали расшатывать и разбивать этот автобус.

Очевидно, что их цель была не спасти людей, а просто создать максимальную картинку. Ну и третий аккорд в этой всей истории – это лидер партии "Альтернатива для Германии" госпожа Вайдель, которая мгновенно подхватывает видео с Борщаговки, разгоняет его через свои соцсети: "Посмотрите, что у диктатора Зеленского происходит".

Все, круг замкнулся. От артистки на Борщаговке, которая становится на колени, чтобы расшатать ситуацию, до лидера самой антиукраинской и пропутинской силы в Германии. Круг просто замкнулся. Все началось и кончилось. Поэтому это было во Львове такое, в Киеве теперь такое произошло. К огорчению, блистательная операция, наверное, Службы наружной разведки русской Федерации.

Но, тем не менее, говорил Юрий Бутусов, что все это является следствием двух глобальных проблем: отсутствия системной работы в сфере мобилизации относительно доверия к службе и отсутствия действенной военной юстиции.

Я думаю, что проблема, в принципе, в том, что мы потеряли динамику наращивания своей национальной способности. То есть в двадцать втором году эта вспышка активности в обществе, в правительстве, в парламенте, она привела к тому, что страна получила огромный импульс.

И так формировались новые бригады. Так создался рынок вооружения. Он ведь не просто так создался. Для этого что-то кто-то делал. А потом мы на этой инерции ехали и подъехали к поворотному моменту.

Ибо если мы поворачиваем условно налево, то ситуация будет становиться все хуже во всем: и в нашей способности догенерировать технологический прорыв. Я согласен, что для мобилизации в нынешней реальности, в реальности столь долговременной войны, нет хорошего решения, которое всех сделает счастливыми. Но для того, чтобы человеку было все понятнее и он чувствовал себя более защищенным, можно многое сделать.

Но мы потеряли этот импульс к переизобретанию себя. И обычно потому, если мы поворачиваем налево, мы дальше просто погружаемся в свои проблемы. Какие-то у нас точечные решения, но системных решений нет.

Или нам нужно повернуть направо. Для этого нам нужно отказаться от всех моделей отношений, взаимных обязательств, которые сформировались во власти и на рынке, и в сфере безопасности и обороны вообще с 2022 по 2026 год, и совершить новый квантовый скачок.

В чем это должно проявиться? Это должно проявиться в решении тех системных проблем, которые существуют на рынке вооружений, в том, как он функционирует. Это должно проявиться в решении кадровых проблем в системе правоохранительной деятельности.

Кадровые решения зачастую для людей означают больше, чем внесенные законопроекты. И нам нужно снова расчистить пространство, как мы это сделали в двадцать втором году, когда все, кто, кому, все это было отложено в сторону и мы пошли защищать страну.

Давайте здесь упомянем операцию "Карфаген". НАБУ и САП разоблачили со взятками топ-чиновников СБУ, полиции и Офиса генпрокурора.

Это тоже результат стабилизации системы. То есть, когда все чувствуют себя стабильно, защищенно, исчезает чувство страха перед тем, что ты делаешь что-то неправильно.

Но это первопричина, а следствие состоит в том, что происходит разрыв между обществом и государством, которые вместе составляют страну. То есть люди говорят: "Ну мы не можем вам доверять. Вы от нас что-то требуете терпеть, а вы ведь ничего не терпите. У вас ведь там все нормально".

И когда теряется это внутреннее единство, из которого и рождается способность на самом деле, способность рождается, когда все объединены вокруг одной цели и каждый делает свою работу, и общество отворачивается от своих элит. Все это идеальный момент для того, чтобы захватывать государство. Вот беда.

Но главный запрос общества, чтобы все те, кто причастен к подобному, понес наказание и предстал перед судом. Люди не видят справедливости, люди не видят наказание.

Смотрите, наша страна была частью большой другой страны, Советского Союза, и там было очень быстрое судопроизводство. Там человека брали и даже говорили, что он виновен, устраивали суд в присутствии, даже иногда в присутствии широких слоев населения, освещали деятельность этого суда в СМИ широко, а затем этих людей расстреливали.

Ну, так расстреляли, например, украинскую элиту в рамках дела Союза освобождения Украины. Там отправили в лагеря кого-то, разгноили. Но все было очень быстро. И народ кайфовал, народ говорит: "Ну так нормально, вот прям по рукам всем дали". А потом все закончилось миллионами просто невинных людей, которых машина переварила.

Поэтому я против подыгрывать тем, кто требует быстро всех под расстрел, смертная казнь. Что мы с вами тогда строим? Я уже не говорю, что машина, которая начинает перемалывать, она потом не останавливается и добирается наконец и до тех, кто требовал, чтобы такая машина работала.

Если мы с вами строим европейскую нормальную страну, мы должны согласиться, что судопроизводство – это долго. Мы должны также согласиться, что человек за решеткой не является лучшей картинкой для справедливости.

Вот было дело о председателе Верховного суда, пойманном на коррупции, и он подписал соглашение со следствием. Он признал вину, вернул там какие-то сумасшедшие деньги в бюджет. И ему, насколько я помню, дали условный срок. Ну достигнута цель. Человека вычистили из системы, человек вернул украденное. Достигнуто.

Третье, когда говорят о залоге. Вот плохо, что они вышли под залог. Ну, вы понимаете, что если они не выйдут под залог, то завтра они подадут в Европейский суд по правам человека. Европейский суд по правам человека скажет, что залог является нормальным инструментом, и то, что они лишены такого права, является нарушением прав человека.

Потому я за то, чтобы были дела. Я за то, чтобы работали антикоррупционные органы. Но давайте не требовать от них всех того, что в конечном счете нашей стране повредит.

Меня тоже возмущает сцена с аплодисментами на выходе из СИЗО. Честно, я не понимаю, как так можно. Ну, я понимаю, там коллега ваш. Ну забрали коллегу, вытащили. Все поехали. Ну устраивать эти овации – это мне тоже на голову не налезает.

Но ведь вы понимаете, что теперь происходит среди условно аплодировавших там. Они сидят и думают: а как бы нам теперь, значит, отомстить НАБУ? А те сидят и думают: да, мы знаем, что те теперь так. Поэтому мы должны думать, а как нам еще по ним ударить. И раскручивается эта спираль войны внутри страны.

Вот это плохо. Не то плохо, что коррупционер долго ходит в суд для получения приговора. Плохо то, что все начинают сражаться друг с другом, и каждый из них верит, что он патриот, что это те предатели. А я это патриот, я же герой.

Но мы живем в стране, где в принципе любой человек может быть здесь героем, а здесь плохим человеком, здесь хорошим, а здесь предателем. Меня смущает, что мы все друг друга жрем на институциональном уровне, на человеческом уровне и уничтожаем веру в свою собственную страну.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.