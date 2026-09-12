Россия провалила первое за 8 лет испытание гиперзвуковой ракеты "Авангард"

Россия провалила первую за восемь лет попытку испытать гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Запуск планировалось провести в начале сентября на полигоне Домбровский, однако в назначенные даты ракета так и не стартовала.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на старшего научного сотрудника Института ООН по изучению проблем разоружения Павла Подвига.

Что известно о российском провале?

По словам Подвига, испытания "Авангарда" изначально планировались на 3–5 сентября. Основной датой запуска называли 3 сентября, а 4 сентября рассматривали как резервный день. Испытания должны были провести на полигоне Домбровский в Оренбургской области. Именно там расположена единственная дивизия Ракетных войск стратегического назначения России, имеющая на вооружении комплексы "Авангард".

О подготовке к возможному запуску, по данным исследователя, свидетельствовали специальные сообщения NOTAM для пилотов. Они предусматривали закрытие для полетов опасных районов, связанных с траекторией предстоящего испытания.

В частности, в районе Домбровского полигона ограничения касались территории, где расположены шахты с комплексами "Авангард". Также закрывались отдельные районы в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, где ожидалось падение частей ракеты после запуска.

Отдельное ограничение на полеты ввели и над полигоном Кура на Камчатке. Именно туда, по плану, должен был прибыть боевой блок "Авангарда", чтобы поразить условную цель.

Кроме того, о возможном ракетном запуске заранее предупреждали жителей Викуловского, Вагайского и Сорокинского районов Тюменской области. Впрочем, несмотря на подготовку и установленные даты, запуск не состоялся.

Предыдущая попытка испытать "Авангард" состоялась еще в декабре 2018 года. Тогда российское Министерство обороны заявило об успехе. После этого российские власти неоднократно использовали "Авангард" как один из главных примеров якобы передовых военных технологий России.

Путин ранее заявлял, что это оружие "не имеет аналогов в мире". Российская пропаганда также утверждала, что боевой блок комплекса способен двигаться к цели на гиперзвуковой скорости и маневрировать во время полета.

Бывший глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявлял, что "Авангард" может разгоняться до 27 Махов, то есть примерно до 33 тысяч километров в час. В то же время заявленные Россией характеристики ее стратегического вооружения не всегда можно независимо проверить.

"Авангард" – это российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Его запускают с помощью ракеты-носителя, после чего боевой блок движется к цели в атмосфере на большой скорости.

Особенностью системы Россия называет возможность боевого блока маневрировать по курсу и высоте во время полета, что, по замыслу разработчиков, должно затруднять его перехват. Комплекс может быть оснащен ядерным боевым зарядом. Именно поэтому "Авангард" входит в состав российских стратегических ядерных сил.