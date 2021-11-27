Россия провалила перепись населения в оккупированном Крыму: люди отказывались заполнять анкеты

В оккупированном Крыму Россия провела перепись населения. По официальным данным, под мониторинг попали лишь 83% жителей полуострова. Однако на самом деле эта цифра может быть еще меньше.

Согласно показаниям участников мониторинга, люди не открывали двери и отказывались заполнять анкеты, которые просили заполнять для проведения российской переписи. В то же время по некоторым маршрутам переписчики ходили в сопровождении полиции.

Обратите внимание США и Евросоюз в ОБСЕ осудили перепись населения в оккупированном Крыму

Российский профессор Наталья Зубревич отметила, что в социологии есть термин response rate – это готовность отвечать на вопрос, и добавила: "По переписи он, боюсь, будет ужасным".

Кроме реального количества переписанных крымчан, подтасуют данные по поводу национального населения Крыма и использования родного языка, считают украинские эксперты.

В Крыму проживает 40 тысяч казанских татар. По переписи, который проводили в 2001 году, казанских татар было несколько тысяч, вдруг их численность выросла в несколько раз. Однако как раз на несколько десятков тысяч якобы уменьшилось крымскотатарское население. Андрей Иванец Крымский историк и политолог

Новое шпионское дело в Крыму

Экс-депутата партии "Единая Россия" и бывшего депутата горсовета Ялты Юрия Ломенко обвинили в государственной измене. ФСБ утверждает, что Ломенко шпионил в Крыму для СБУ – собирал и передавал Украине сведения, составляющие "государственную тайну".

В то же время друзья Ломенко сообщили, что он имеет пророссийские взгляды и помогал организовывать псевдореферендум на территории Симеиза в 2014 году. Эксперты предположили, что у ФСБ новая тактика – не нужен и на тебя цепляют ярлык предателя и шпиона.

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