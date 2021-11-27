Згідно зі свідченнями учасників моніторингу, люди не відчиняли двері та відмовлялися заповнювати анкети, які просили заповнювати задля проведення російського перепису. Водночас по деяких маршрутах переписники ходили в супроводі поліції.

Зверніть увагу США і Євросоюз в ОБСЄ засудили перепис населення в окупованому Криму

Російська професорка Наталя Зубревич зазначила, що в соціології є термін response rate – це готовність відповідати на питання і додала: "Щодо перепису він, боюся, буде жахливим".

Крім реальної кількості переписаних кримчан, підтасують дані з приводу національного населення Криму та використання рідної мови, вважають українські експерти.

В Криму проживає 40 тисяч казанських татар . За переписом, який проводили у 2001 році, казанських татар було кілька тисяч, раптом їх чисельність виросла в кілька разів. Проте якраз на кілька десятків тисяч нібито зменшилося кримськотатарське населення. Андрій Іванець Кримський історик і політолог

Нова шпигунська справа в Криму

Ексдепутата партії "Єдина Росія" та колишнього депутата міськради Ялти Юрія Ломенка звинуватили у державній зраді. ФСБ стверджує, що Ломенко шпигував у Криму для СБУ – збирав і передавав Україні відомості, що становлять "державну таємницю".

Водночас друзі Ломенка повідомили, що він має проросійські погляди і допомагав організовувати псевдореферендум на території Сімеїза у 2014 році. Експерти припустили, що у ФСБ нова тактика – не потрібен і на тебе чіпляють ярлик зрадника та шпигуна.

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