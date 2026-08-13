Россия провела атаку с использованием более чем 130 вражеских БПЛА: сколько целей сбито и есть ли попадания

Ночью 13 августа Россия вновь нанесла по Украине удары с воздуха. Противовоздушная оборона сбила большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как ПВО отразили ночную атаку?

В ночь на четверг российские войска запустили по украинским городам 133 ударных БПЛА. Речь идет о дронах типа Shahed, в том числе реактивных, "Гербера" и дронах-имитаторах "Пародия".