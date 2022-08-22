российские акции прошли в Мелитополе и Мариуполе

О "праздновании" по случаю "дня флага россии" на оккупированных территориях редакции 24 канала сообщили в службах. российские захватчики провели две акции.

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Акция "триколор" продолжалась в оккупированных Мелитополе, Снежном, Харцызске и Волновахе. Там россияне раздавали ленты и флажки с триколором.

В Макеевке и Луганске так называемые "Волонтеры Победы" раздавали триколоры вместе с памятниками об истории государственного флага россии и правилах ответственного ношения символа.

Также состоялась акция "флаг моего государства", которую россияне провели в Волновахе, Мелитополе, Кировском, Мариуполе и Енакиеве. Захватчики торжественно подняли русский флаг.

Против псевдопраздника российских оккупантов выступили украинцы. Во временно оккупированном Мелитополе местные жители сожгли несколько российских флагов. А в захваченном Энергодаре оккупантам вообще не удалось провести псевдопраздник триколора.

В планах российских пропагандистов было умиление глаз местных жителей на оккупированных территориях, поскольку 23 августа в Украине буду отмечать День флага.

россия провалила подготовку "референдумов"

россия не в состоянии провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. Захватчики уже в четвертый раз перенесли дату так называемого "референдума".

россияне анонсировали проведение "референдума" на конец апреля, но переносили дату на начало мая, впоследствии на конец мая и в итоге на 11 сентября. Но и 11 сентября захватчики, похоже, не проведут свой псевдореферендум.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что подготовка врага к "референдуму" провалена благодаря патриотическим херсонцам и ВСУ.

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