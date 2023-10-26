А сама цинично убивает украинцев. Как отметил в эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, это типичное поведение России, но ее ядерный шантаж – не проблема Украины.

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Ядерные учения России не проблема Украины

В России решили напомнить, что у них есть ядерное оружие. Правда, это якобы ответ на ядерные угрозы России. Господин Михаил, кто начал угрожать ядерным оружием России?

Россия одновременно выдает себя за жертву, на которую кто-то якобы собирается напасть, и в то же время сама же максимально жестоко убивает людей других стран. Это типичное поведение для России. Она всегда такой была, она всегда такой будет. Безусловно, сегодня не было никакого признака, что кто-то хотел использовать против него ядерное оружие.

Демократический мир заинтересован в инвестициях в карьерные, технологические, прогрессивные, эволюционные развития с тем, чтобы уровень жизни постоянно повышался. В демократическом мире никто никогда не заинтересован в том, чтобы на кого-нибудь напасть.

Единственный лагерь, который готов нападать, это как раз такие "гопникоподобные" люди, которые живут достаточно бедно, – россияне. Или условные сателлиты России, то есть Иран, Северная Корея, которые продают концепцию: "мы должны кого-то убить, потому что они нам угрожают, и поэтому мы живем так бедно, потому что нам кто-то угрожает". Они, чтобы скомпенсировать неумение управлять, хотят на кого-то нападать.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Если ядерное оружие появляется в таких странах, как Северная Корея, Иран, они действительно могут использовать его. Все остальные страны, которые являются высоконравственными, высокосознательными, точно никогда не будут использовать оружие массового поражения. Поэтому единственная страна на сегодня, которая готова использовать ядерное оружие в том или ином виде, а сейчас говорится об элементах шантажа, это Россия.

Почему? Потому что это "большая страна". Они проигрывают конвенционную войну маленькой, по сравнению с самой Россией, стране. И вот они говорят: у них есть ядерное оружие, и они будут атаковать неядерные государства. То есть, вы понимаете, насколько эта страна абсолютно призрачна с точки зрения величия. К России нужно так и относиться, как к стране, абсолютно ничтожной.

Но я хотел бы, чтобы мы меньше об этом говорили, потому что это проблема так называемого глобального ядерного клуба. Туда входят страны, которые между собой договорились о том, что будут две составляющие в глобальной ядерной безопасности:

глобальное ядерное сдерживание;

нераспространение технологий ядерного оружия.

Россия является единственной страной, которая все нарушает, пытается передать технологии ядерного оружия, не гражданского сектора, например, для того, чтобы строить ядерные энергетические станции. Для меня загадочно, почему глобальные институты на это не реагируют.



Россия провела учения массированного ядерного удара / Скриншот видео ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

В этом случае есть регуляторный орган МАГАТЭ, который на это реагирует так: "Хорошо, давайте, Россия где-то что-то передает, мы на это не обращаем внимание, но позволяем строить электростанции в других странах". Я хочу, чтобы мы с вами осознавали, что там, где Россия строит сначала мирные атомные электростанции, появляется спекулятивный компонент, который они могут передать, например, технологии обогащения урана для того, чтобы можно было уже делать вооруженный уран.

Об "остановке сердца" Путина

Недавно появилась информация о том, что у Владимира Путина якобы снова останавливалось сердце. Таким образом нам хотели показать, что у него есть сердце, или для того, чтобы он снова был в нашем пространстве, как можно чаще и больше?

Анатомически, безусловно, сердце у него есть, и в определенный момент оно ему точно откажет. Потому что все остальное с точки зрения эмпатии, то есть того, что вы вкладываете в смысл понимания слова сердце, – у него нет.

Однако я не вижу смысла обсуждать здоровье Путина, оно не имеет отношения к происходящему. Потому что мы сегодня говорим о концептах России в целом. Знаете, иногда говорят, это Путин напал на Украину, это Путин ведет геноцидного типа войну против Украины.

Нет, это сущность "русского мира". Многие заинтересованы в том, чтобы проявлять себя таким образом, как мы видим сегодня, и с точки зрения ведения боевых действий, и с точки зрения атак на гражданское население.

Не Путин сидит за пультами, которые выпускают ракеты или дроны по территории Украины. Не Путин насилует людей на оккупированных территориях. Не Путин делает эти места, куда завозят проукраински настроенных людей на оккупированных территориях, и подвергают их огромному объему различных пыток. И это делается уже 8 лет. Не только Путин за этим всем стоит.

Поэтому мне кажется, что это немного иллюзорное видение будущего – если только Путин исчезнет, тогда это все изменит. Да, если Путин исчезнет, нет разницы физически, юридически, в пределах переворота или мятежа, это приведет к определенным процессам в самой России. Но эти процессы неоднозначны, и они не остановят сразу войну.

Потому что, подчеркиваю, большое количество россиян, заинтересованных в уничтожении Украины, еще не ликвидировано. Так странно, когда говорят, мол, вы так "расчеловечиваетесь", говорите о том, что надо уничтожать россиян. Но мы говорим о ком? Мы говорим о людях, которые в 2014 году зашли убивать нас, после этого сделали плацдарм, захватили ряд наших территорий, накапливали все эти годы оружие для того, чтобы зайти на территорию Украины и масштабировать преступления, то есть масштабировать количество убийств.

И тогда у меня вопрос, а имеем ли мы право, защищаясь, убивать этих людей, которые пришли на нашу суверенную территорию, убивать наших детей, родителей, жен, мужей или нет? Должны ли мы обязательно стать на колени и говорить, ну это же Путин, а это россияне?

Поэтому независимо от здоровья Путина, мы должны осознать, что сегодня есть накопленный эффект ненависти России к цивилизованному миру, элементом которого обязательно уже является Украина, потому что Украина окончательно вышла из Советского Союза.

И поэтому сегодня идет борьба за окончательную смерть Советского Союза в виде России. Поэтому, безусловно, мы имеем право уничтожать, и некоторое время еще будем делать это, даже несмотря на то, что будет со здоровьем Путина. Потому что Путин только дверцу открыл и дал возможность "русскому миру" проявить себя настоящим. А все эти культурологические, информационные, эмпатийные составляющие, которые приписывали русской культуре, исчезли, и мы увидели оскал "русского мира".

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Смерть Путина не решит эту проблему, это сделает только поражение России. Тогда, когда распадался Советский Союз, многие люди, которые сегодня доминируют, были напуганы концепцией демократии: когда есть свобода, любой может что-то сказать, есть конкуренция и тому подобное. Сегодня они вернулись и компенсируют свои страхи 1991 года. Они хотят нас поставить на колени, сломать и вернуть нас к жизни, как в 30 – 40-е годы в сталинском Советском Союзе.

Об этом сегодня говорится. И потому это не вопрос только здоровья Путина, это вопрос того, что Россия должна проиграть на территории Украины. После этого остатки людей, которые являются адептами в этой концепции "всех убивать", снова будут напуганы.



В СМИ появилась информация об остановке сердца у Путина / Getty Images

Нам главное потом проводить судебные процессы над этими людьми, чтобы не повторить ошибки 1991 года. Тогда не было люстрации в отношении КГБ и ключевых номенклатурщиков Советского Союза. Они все остались так или иначе. После этого мы с вами получили классический реванш. Нам главное не повторить эту ошибку после поражения России в этой войне, потому что "русский мир" должен сидеть на скамье подсудимых.

Дело в том, что когда ты говоришь слово "Путин", понимаешь, как там все говорили: "Мы Путин, я Путин". Потому там коллективный Путин?

Вы совершенно правы. Россия – просто маленькая ничтожная страна. Еще раз подчеркиваю, что географически она большая, там много ресурсов, поэтому не надо недооценивать ее с точки зрения ресурсной способности.

Но с точки зрения понимания современного мира – это маленькая никчемная страна. И они обижены на всех, как в Советском Союзе были обижены, так и сейчас обижены. Они не могут построить страну, которая бы инвестировала сама в себя. То есть они не хотят развиваться и конкурировать идеями, технологиями, чем-то прогрессивным для человечества.

Поэтому они постоянно вкладывают деньги в шантаж, провокации, политические убийства, вмешательство в политические процессы, в то, чтобы страны, находившиеся в сфере влияния или интересов России, были бедными.

Ведь когда страна бедная, всегда можно спекулировать, поддерживать популистов, говорить, что дадут им, например, дешевый газ. А потом эти популисты выиграют выборы и продолжают пророссийскую политику. А что такое пророссийская политика в любой стране, в Украине в частности?

Пророссийская политика – это обязательно коррупция, максимально масштабная, это обязательно дегрессия, то есть регресс экономики. Она должна быть сырьевой, примитивной, первого передела и т.д.

И еще одно – это внутренние конфликты – популисты против еще больших популистов, чтобы не было постоянных партий, которые говорят о том, чем живет западный демократический мир. Потому что не об этом будет тогда, а о дешевом газе или, например, об увеличении пенсий за счет этого дешевого газа. Россия в этом заинтересована.

Кроме того, обязательно должны быть радикалы, которые будут провоцировать на улицах, в медиа, чтобы люди выходили на улицу и между собой ссорились. Это классический "русский мир" в реализации. И Россия в этом очень заинтересована. И потому, к большому сожалению, Украина 32 года практически находилась в эпицентре этого "русского мира".

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И поэтому мы не построили концепцию такой суверенной украинской государственности, которая могла бы иметь уже сегодня определенные черты сходства со странами западных демократий, абсолютно прогрессивными.

Да, у них тоже много проблем. Мы сегодня с вами видим огромное количество последствий непродуманной политики мультикультурализма. То есть, когда вы даете возможность заходить разным мигрантам, которые так и не ассимилируются в ваши культурные, политические и экономические пространства.

И это проблемы западных демократий, но они с этими проблемами, на мой взгляд, абсолютно точно справятся. И сегодня, после событий на Ближнем Востоке, у них как раз есть возможность провести эту дискуссию, которая была практически запрещена – нужна ли дальше эта политика мультикультурализма, или надо искать другие формы сотрудничества с теми же мигрантскими средами.

Но для нас важно, что это полномасштабное вторжение дало нам огромный шанс построить действительно суверенную, абсолютно аутентичную, которая будет отличаться существенно от всех остальных государственниц.

Мы с вами понимаем, что Россия и Украина – это две большие разницы. И с точки зрения морали, и с точки зрения базовых ценностей, и с точки зрения отношения друг к другу. Да, у нас есть пережитки Советского Союза, но мы с вами от них постепенно отказываемся.

Правильно ли ненавидеть россиян

Сейчас все больше слышу мыслей от украинцев о том, что мы "расчеловечились", многие украинцы говорят, что не хотят радоваться смертям россиян. Я хочу радоваться тому, куда я иду и как я развиваюсь, но я не могу этого делать, потому что они у нас это забрали.

Первое – мы не "расчеловечились", нет никакого "расчеловечивания" Украины. Мы в состоянии войны, мы обязательно должны жестко относиться к тем, кто пришел нас убивать. Не следует входить в дискуссию об этом.

Мы защищаем свое право жить, а это суверенное ключевое право. Если мы не можем защитить это право жить, то тогда не нужно претендовать на государство, на свою суверенность, субъектность и т.д. Так что нет никакого "расчеловечивания". Мы имеем право относиться к россиянам так, как мы относимся – максимально жестко, с огромным объемом ненависти. Это справедливое следствие российской политики.

Второе – у нас нет никаких общих черт и не будет общего будущего. Это нужно осознать. Вы не можете, как Илон Маск говорить, что нужно максимально остановить эскалацию и думать о нормализации отношений с Россией. Вы знаете, в чем парадокс?

То есть он хочет сказать, что мы должны с вами спокойно воспринимать, когда по нашим улицам ни с того ни с сего начнет ходить тот, кто сегодня бомбит эти улицы. Это ведь нонсенс, правильно?

Что такое справедливость? Почему должны дойти в этой войне до справедливого финала? Потому что только чувство справедливости даст возможность не думать, что надо убить того, кто из России.

Если мы не закончим эту войну справедливо, а компромиссно, то будем думать, что надо отомстить. А Россия будет думать о том, что нужно все же реализовать свою ненависть к Украине. И мы будем друг на друга смотреть и держать нож за спиной.

Я считаю, что детям не нужно передавать это наследие. Мы должны сегодня решить – Россия должна проиграть и пойти со своей элитой на скамью подсудимых. Тогда мы можем открыть свое сердце и понять: да, мы выполнили свою историческую миссию, все остальное не имеет значения.

Я бы хотел, чтобы мы справедливо относились к россиянам, а что такое справедливо? Максимально жестоко. И надо не рефлексировать здесь, потому что не мы инициаторы войны, не мы пришли их убивать, не мы на их территории насилуем их женщин, убиваем и похищаем их детей.

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Это значит, есть конкретный агрессор, есть конкретные насильники, а Украина защищает свое право быть. Мы жили себе круто, путешествовали по миру, у нас были открытые границы, и мы абсолютно не хотели иметь ничего общего с Россией.

Живите как хотите, вот граница, живите там. Правильно? Они пришли нам насадить этот "русский мир", а я не хочу жить в "русском мире", мне это не интересно, и вам это не интересно. Поэтому мы должны эмоционально относиться к россиянам максимально негативно, и это правильная позиция. Не надо искать рефлексии, вроде "ой, ну я же не такой, как они".

Нет, мы не такие, как они, но во время войны агрессор должен быть уничтожен, и поэтому это правильная позиция.

Почему эта зима будет совсем другой для украинцев

Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что у России нет больших запасов, чтобы запускать по Украине 100 ракет за один раз. Но они терроризируют города, которые близко к границе. Массированных атак нет, потому что они накапливают ракеты. В то же время, есть сообщения, что Россия продолжает получать детали для "Искандеров" и "Кинжалов" из Европы и других стран с помощью фирм-посредников.

Во-первых, посмотрим тактику, которую россияне будут использовать этой зимой. Потому что сейчас они уже используют большое количество дронов, нагружая нашу систему ПВО. Они действительно будут иметь возможность использовать ракеты и накапливают их. Но не в таком объеме.

Россияне считали, что два удара по энергетике Украины в октябре – ноябре 2022 решат все проблемы. Это нас испугает, и мы сразу признаем, что "на все готовы", а "россияне – навечно наши братья". И нам, мол, очень "нравится", когда "братья" нас убивают "Кинжалами", и потому мы готовы "слиться с россиянами в поцелуях". Но, как выяснилось, это не работает в Украине и точно не будет работать.

С точки зрения накопленных ресурсов сегодня мы имеем определенный опыт, и в нашей системе ПРО сегодня есть повышенная эффективность и масштабность. На мой взгляд, она будет работать и гораздо эффективнее, чем в прошлом году.

Во-вторых, именно поэтому россияне сегодня используют баллистику, переделанные ракеты С-300 "поверхность – поверхность", управляемые авиационные бомбы.

Только вдумайтесь, о чем я говорю: в XXI веке Россия использует против гражданского населения Херсонской, Харьковской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской областей управляемые авиационные бомбы для того, чтобы убить ликвидировать людей. Они используют дроны. А мы должны говорить, мол, давайте "нормализуем" отношения с Россией.

Однако увидим, как они смогут с этим справиться, потому что, к сожалению, и баллистики, и управляемых авиационных бомб у них достаточно. Также они могут добавить к этому еще, например, сверхзвуковые и крылатые ракеты.

В-третьих, международные институты или международные режимы, прежде всего санкционные, не работают. Сегодня Россия говорит, что санкции давят на нее и уменьшают ее финансовые возможности. Да, в определенной степени сегодня экономика России выглядит совсем иначе, чем до начала полномасштабного вторжения. Но это не означает, что она не может продавать много своего сырья на разных направлениях, с демпингом или без.

Более того, Россия увеличивает продажи, например, ядерных материалов, строит электростанции, "Росатом" продает для них материалы и таким образом увеличивает бюджетирование своего военного, милитарного бюджета.

И главное, Россия через третьи страны ищет возможности и масштабно закупает чипы, необходимые для изготовления тех или иных ракет. Это выглядит для меня довольно странно. Ведь все всё понимают, все видят, какие компании участвуют. При этом частные компании говорят, что мы якобы продаем в третью страну.

Есть механизмы, которые ограничат производство оружия Россией

Именно поэтому можно много писать резолюции и говорить, что мы примем там 12 или 13 пакет санкций против России. В 12 пакете, если он будет принят, речь должна идти о необходимости использования замороженных активов России на поддержку Украины, на закупку определенных элементов для инвестирования в восстановление инфраструктуры нашей страны. И это будет крутой пакет, если в таком виде будет принят.

Однако когда речь идет о санкционных пакетах, стоит заметить, а зачем мы об этом все говорим? Введите санкции непосредственно через определенный юридический статус России. И тогда любая частная компания, которая продает в третью страну и ее потом чипы находят в России, должна автоматически подпадать под санкции. И эта компания должна заплатить вдвое дороже, чем получила прибыли от продажи с премиальным сегментом продаж России.

И тогда компания, чьи чипы мы нашли в России, будет иметь вдвое больше убытка, чем прибыли. У нее будет отсутствовать мотивация продавать что-то в Россию, даже несмотря на то, что Москва на 20 – 30% дороже покупает продукты, которые эта компания продает через третью страну.

Есть механизмы, которые можно ввести, и они действительно ограничат возможность российской промышленности производить ракеты, дроны и т.д. Однако мы продолжаем притворяться, что не понимаем, как это остановить.

Также мы продолжаем делать вид, что санкции против Ирана настолько успешны, что он сегодня имеет десятки производств дронов, в том числе вместе с Россией на ее территории. И после этого все удивляются, как живется в Украине, когда ежедневно летают 20 – 50 дронов, а будет еще больше. И возникает вопрос: а Иран действительно под санкциями? Он действительно не может передать ряд дронов ХАМАС или России?

Относительно Северной Кореи. Сотрудничество с ней запрещено и любое военно-техническое сотрудничество с другими странами должно наказываться. Чем наказываться? Существует соответствующая резолюция ООН.

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Однако Северная Корея предоставляет снаряды, как выяснилось, не только России, но и передает много оружия ХАМАС. Вопрос – чем наказывается Северная Корея? Поэтому не удивляет, что Ким Чен Ын ведет себя так дерзко. Поскольку он понимает, что остановить его можно будет только непосредственно военным путем, а никто не хочет этого. И поэтому он передает оружие, покупает и оскорбляет всех, кого только можно.

Это ключевой элемент эрозии глобального политического пространства – мультикультурализм. Россия, которая, несмотря на то, что напала на Грузию, забрала у нее ряд территорий, стала неотъемлемой частью энергетического рынка Европы. Якобы вы там что-то захватили, однако давайте с вами сделаем совместные предприятия, чтобы обеспечить нас газом или нефтью.

Северная Корея ведет себя дерзко, не обращая внимания на резолюцию о том, что не может ни с кем осуществлять военно-техническое сотрудничество. В конце концов и Иран, который заинтересован в том, чтобы Ближний Восток пылал.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте вскоре на сайте 24 Канала.