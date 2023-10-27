Об этом 24 Каналу отметил политолог Игорь Рейтерович. В частности, в западных СМИ почти ничего не обсуждали.

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Реакция мира

Россия уже не впервые вытягивает на показ ядерное оружие и сыплет угрозами по его использованию. Потому тренировки, которые Путин устроил на фоне разговоров о вероятной встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина, уже не работают как аргумент.

"Западные СМИ писали очень мало информации об этих испытаниях. Это не привело к эффекту, на который надеялась Россия. Они думали, что это будет оживленное обсуждение. Но большинство стран не отреагировали или высказались достаточно спокойно или вообще не комментировали", – отметил политолог.

Игорь Рейтерович об изменении риторики России: смотреть видео

Ядерный потенциал России

Игорь Рейтерович отметил, что ядерный потенциал России может быть мощным только на бумаге. Но в действительности совсем другая ситуация. По его словам, некоторые российские профильные эксперты писали, что 60% мощностей невозможно использовать из-за состояния. То есть ракеты вроде бы есть, но запустить их нельзя.

"Некоторые российские телеграмм-каналы вообще давали данные от 7 до 14% боеспособного оружия. То есть этого не то что для нападения недостаточно, но даже для ответного удара", – отметил Рейтерович.

Если предыдущие цифры действительны и они оказались на столе российского руководства, это могло заставить Россию изменить свою "ядерную риторику". Мол, они не нападают, и вообще "очень мирные". Возможно именно этот месседж мог быть заложен в формулировку "ответный удар".

Мол мы не будем бить первые, а если ударят по нам. То есть они уже не угрожают всему миру, а сидят в глухой обороне,

– объяснил политолог.

Цель Путина

Историей с ядерными тренировками "в ответ" Путин, вероятно, хотел показать Си Цзиньпину, что он не окончательно зависим от него. Мол, имеет некую независимость в действиях, считает Игорь Рейтерович. Но это могло сработать в отрицательную сторону.

"Китаю не нравится эта история с испытаниями. Потому что он чувствует свое отставание в этом вопросе. С другой стороны, Путин передает "приветствие" США, мол, мы можем ударить и превратить весь мир в ядерное поле", – предположил он.

Напомним, 25 октября в России заявили, что провели ядерные тренировки. По сценарию это должны быть ответные действия на удар противника. Россияне использовали мобильную установку "Ярс", атомную подлодку, а также две стратегические ракетоносцы.

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