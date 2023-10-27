Про це 24 Каналу зазначив політолог Ігор Рейтерович. Зокрема, у західних ЗМІ майже нічого не обговорювали.

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Реакція світу

Росія вже не вперше витягує на показ ядерну зброю і сипле погрозами щодо її використання. Тому тренування, які Путін влаштував на фоні розмов про ймовірну зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна, вже не працюють як аргумент.

"Західні ЗМІ писали дуже мало інформації про ці випробування. Це не призвело до ефекту, на який сподівалася Росія. Вони думали, що це буде жваве обговорення. Але більшість країн не відреагували або висловилися достатньо спокійно, або взагалі не коментували", – відзначив політолог.

Ігор Рейтерович про зміну риторики Росії: дивитись відео

Ядерний потенціал Росії

Ігор Рейтерович відзначив, що ядерний потенціал Росії може бути потужним лише на папері. Але у реальності зовсім інша ситуація. За його словами, деякі російські профільні експерти писали, що 60% потужностей неможливо використовувати через стан. Тобто ракети начебто є, але запустити їх не можна.

"Деякі російські телеграм-канали взагалі давали дані від 7 до 14% боєздатної зброї. Тобто цього не те що для нападу недостатньо, а й навіть для удару у відповідь", – зазначив Рейтерович.

Якщо попередні цифри дійсні і вони опинилися на столі російського керівництва, то це могло змусити Росію змінити свою "ядерну риторику". Мовляв, вони не нападають, і взагалі "дуже мирні". Можливо саме цей меседж міг бути закладений у формулювання "удар у відповідь".

Мовляв ми не битимемо перші, а якщо вдарять по нас. Тобто вони вже не погрожують усьому світу, а сидять у глухій обороні,

– пояснив політолог.

Мета Путіна

Історією з ядерними тренуваннями "у відповідь" Путін, ймовірно, хотів показати Сі Цзіньпіну, що він не остаточно залежний від нього. Мовляв, має якусь незалежність у діях, вважає Ігор Рейтерович. Але це могло спрацювати у негативний бік.

"Китаю не подобається ця історія з випробуваннями. Бо він відчуває своє відставання у цьому питанні. З іншого боку Путін передає "вітання" США, мовляв, ми можемо вдарити і перетворити увесь світ на ядерне поле", – припустив він.

Нагадаємо, 25 жовтня у Росії заявили, що провели ядерні тренування. За сценарієм це мали бути дії "у відповідь" на удар противника. Росіяни використали мобільну установку "Ярс", атомний підводний човен, а також два стратегічні ракетоносці.

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