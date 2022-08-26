Россия впервые за полгода провела ротацию кораблей в Средиземном море

Россия провела ротацию кораблей в Средиземном море – это впервые за полгода. Вражеские морские войска вывели фрегат 626 Vice-Admiral Kulakov в Атлантику.

Об этом сообщает руководитель "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

Внимание В Черном море оккупанты держат 5 кораблей с 36 ракетами "Калибр"

24 августа днем ракетный крейсер Северного флота РФ "Маршал Устинов" (055) – The missile cruiser (055) Marshal Ustinov, Northern Fleet (NF), a Slava-class missile cruiser – однотипный с утопленным крейсером "Москва", вышел из Средиземного моря в Атлантический океан,

– говорится в сообщении.

Корабль прибыл в Средиземное море 7 августа с двумя ракетными фрегатами 626 Vice-Admiral Kulakov, (NF) и 431 Admiral Kasatonov, (NF).

Также согласно сообщению, 25 августа через Гибралтар в Атлантику из Средиземного моря вышел фрегат 626 Vice-Admiral Kulakov (классификация НАТО – Udaloy class destroyer).

Через Гибралтар в Атлантику вышел танкер Северного флота РФ Vyazma (NF), находившийся в Средиземном море с 6 февраля. 24 августа в Средиземное море из Атлантики вошел морской буксир ALTAY ВМФ россии, проект 1452, класс "Ингул", –

рассказал он.

Угроза с моря: актуально

Черном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских носителя крылатых ракет "калибр", общий залп – 18 ракет;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 кораблей и катеров;

в Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет "калибр";

за сутки, в интересах россии проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили:

в Черное море – 28 судов, из них 4 судна продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 19 судов, из них 2 судна двигались из пролива Босфор;

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