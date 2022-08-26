Про це повідомляє керівник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

Увага У Чорному морі окупанти тримають 5 кораблів з 36 ракетами "Калібр"

24 серпня вдень ракетний крейсер Північного флоту РФ "Маршал Устінов" (055) – The missile cruiser (055) Marshal Ustinov, Northern Fleet (NF), a Slava-class missile cruiser – однотипний з потопленим крейсером "Москва", вийшов з Середземного моря в Атлантичний океан,

– йдеться у повідомленні.

Корабель прибув в Середземне море 7 серпня з двома ракетними фрегатами 626 Vice-Admiral Kulakov, (NF) і 431 Admiral Kasatonov, (NF).

Також згідно з повідомленням, 25 серпня через Гібралтар в Атлантику з Середземного моря вийшов фрегат 626 Vice-Admiral Kulakov (класифікація НАТО – Udaloy class destroyer).

Через Гібралтар в Атлантику вийшов танкер Північного флоту РФ Vyazma (NF), що перебував в Середземному морі з 6 лютого. 24 серпня Середземного моря з Атлантики увійшов морський буксир ALTAY ВМФ Росії, проєкт 1452, класс "Інгул", –

розповив він.

Загроза з моря: актуально

Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожі носії крилатих ракет "калібр", загальний залп – 18 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 кораблів та катерів;

в Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет "калібр";

за добу, в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря – 28 суден, з них 4 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 19 суден, з них 2 судна рухалось з протоки Босфор;

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