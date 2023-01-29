Россия усиливает наступление под Бахмутом: вагнеровцев заменили регулярные войска, – ISW

Регулярная армия России, вероятно, заменяет истощенные силы ЧВК "Вагнера", чтобы продолжить наступление на Бахмуте. Россия решила бросить регулярную армию на Бахмутское направление после того, как наступление вагнеровцев завершилось захватом Соледара.

Аналитики Института изучения войны отмечают, атака вагнеровцев на Бахмут, видимо, завершилась наступлением на Соледар. ЧВК "Вагнера" не добились значительных успехов под Бахмутом с момента захвата Соледара примерно 12 января.

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В районе Бахмута действуют российские ВДВ

Обычные российские части сейчас участвуют в боях в Бахмуте, чтобы активизировать там российское наступление. Боевые кадры, опубликованные 20 января, показывают, что Воздушно-десантные войска России (ВДВ) действуют вокруг Бахмута, поскольку на кадрах видна российская БМД-4М – нишевая механизированная техника, используемая исключительно ВДВ.

Российский источник сообщил, что 27 декабря вагнеровцы и ВДВ проводили совместные операции в Бахмуте. Минобороны России все чаще сообщает о том, что российские ВДВ действуют в районе Бахмута с начала января 2023 года, указывая на то, что обычные российские силы увеличивают, если не заменяют, вероятнее всего, силы "Вагнера" в этом районе,

– говорится в сообщении.

ЧВК "Вагнера", особенно зеки, понесли тяжелые потери в Бахмуте с осени 2022 года. Как сообщается, один анонимный официальный представитель США заявил 5 января, что силы ЧВК "Вагнера" потеряли более 4 100 человек убитыми и 10 000 ранеными, в том числе более 1000 убитыми в период с конца ноября и начало декабря под Бахмутом.

Украинские официальные лица утверждают, что российское наступление на Бахмут еще не завершилось.

"ISW ранее оценивал наступление россиян на Бахмут как кульминацию. Мы продолжаем считать, что наступление ЧВК "Вагнера" достигло кульминации, но теперь оцениваем, что россияне направляют обычные подразделения для продолжения боя. Таким образом, большие усилия России против Бахмута, вероятно, не достигли кульминации", – утверждают аналитики.

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