Военно-воздушные силы предупреждали об угрозе. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Что известно о баллистическом обстреле Киева 11 августа?

В 00:26 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Военные предупредили об угрозе ракетного обстрела, и сразу же начался обстрел российскими баллистическими ракетами.

В Киеве прогремели взрывы. Особенностью ударов этой ночью было применение вооружения с нескольких направлений – ракеты залетали через Харьковскую и Сумскую области.

Взрывы в столице. Город под атакой баллистическими ракетами. Находитесь в укрытиях!

– написал мэр Виталий Кличко.

По информации мониторинговых сообществ, Россия применила "Цирконы", "Искандер-М" и северокорейские KN-23. Также продолжается атака ударных беспилотников противника.

Каковы последствия вражеской атаки?

В ночь на 11 августа российские войска провели атаку на Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела одна из ракет упала на территории детской больницы в Шевченковском районе, там образовались две воронки. Также были повреждены окна здания и газовая труба, поэтому произошла утечка.

Сотрудники газовой службы оперативно ликвидировали утечку. К счастью, во время атаки дети и медицинский персонал находились в укрытии, поэтому в этом месте обошлось без погибших и пострадавших.

По другому адресу в результате попадания вспыхнул пожар и произошло разрушение складского помещения. Спасатели локализовали возгорание на площади 1200 квадратных метров. В результате этого попадания пострадал один человек. Его передали медикам для оказания необходимой помощи.

Пожар в Киеве в результате обстрела / Фото ГСЧС

На местах ударов продолжают работать спасатели, медики, газовая служба и другие соответствующие службы. Специалисты ликвидируют последствия ночной атаки и уточняют масштабы повреждений.

По состоянию на 7 утра ГСЧС уже удалось потушить пожар в складском помещении в Шевченковском районе Киева. Работы на месте российского удара продолжаются. Информация обновляется.

Склады после пожара / Фото ГСЧС

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Ночью 11 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар и по Запорожью, применив баллистические ракеты и управляемые авиабомбы. В результате атаки в городе зафиксированы разрушения жилых и нежилых зданий, повреждения гаражного кооператива и перебои с электроснабжением.

Также в нескольких районах Запорожья вспыхнули пожары. По предварительным данным, в результате российского удара погибли 6 человек, еще что-то около 20 получили ранения.

Известно, что удары пришлись по гражданской застройке, а также по промышленным и критически важным объектам инфраструктуры. На местах попаданий продолжают работать экстренные службы, а масштабы последствий атаки еще уточняются.