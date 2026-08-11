Повітряні сили попереджали про загрозу. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про балістичний обстріл Києва 11 серпня?

О 00:26 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу ракетного обстрілу, і одразу полетіла російська балістика.

У Києві прогриміли вибухи. Особливістю ударів цієї ночі було застосування озброєння з кількох напрямків – ракети залітали через Харківську та Сумську області.

Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!

– написав міський голова Віталій Кличко.

За інформацією моніторингових спільнот, Росія застосувала "Циркони", "Іскандер-М" та північнокорейські KN-23. Також триває атака ударних безпілотників ворога.

Якими є наслідки ворожої атаки?

У ніч проти 11 серпня російські війська атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу одна з ракет впала на території дитячої лікарні в Шевченківському районі, там утворилися дві вирви. Також було пошкоджено скління будівлі та газову трубу, через що стався витік.

Працівники газової служби оперативно ліквідували його. На щастя, під час атаки діти та медичний персонал перебували в укритті, тому в цій локації обійшлося без загиблих і постраждалих.

За іншою адресою внаслідок влучання спалахнула пожежа та сталося руйнування складського приміщення. Рятувальники локалізували загоряння на площі 1200 квадратних метрів. Внаслідок цього влучання постраждала одна людина. Її передали медикам для надання необхідної допомоги.

Пожежа у Києві внаслідок обстрілу / Фото ДСНС

На місцях ударів продовжують працювати рятувальники, медики, газова служба та інші відповідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки нічної атаки та уточнюють масштаби пошкоджень.

Станом на 7 ранку ДСНС вже вдалося загасити пожежу складського приміщення у Шевченківському районі Києва. Роботи на місці російського удару тривають. Інформація оновлюється.

Склади після пожежі / Фото ДСНС

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Уночі 11 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару й по Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та керовані авіабомби. Унаслідок атаки в місті зафіксували руйнування житлових і нежитлових будівель, пошкодження гаражного кооперативу та перебої з електропостачанням.

Також у кількох районах Запоріжжя спалахнули пожежі. Попередньо, внаслідок російського удару загинули 6 людей, ще щонайменше 20 дістали поранення.

Відомо, що удари припали по цивільній забудові, а також промислових і критичних об'єктах інфраструктури. На місцях влучань продовжують працювати екстрені служби, а масштаби наслідків атаки ще уточнюються.