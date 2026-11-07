Россия вновь запустила "Шахеды": в каких регионах прозвучала тревога

В ночь на 8 ноября Россия в очередной раз провела атаку по Украине с помощью ударных БПЛА. В некоторых областях была объявлена воздушная тревога.

24 Канал сообщает о передвижении вражеских целей. До объявления отбоя в вашем регионе – не покидайте укрытия! Где сейчас опасность? Куда летят "Шахеды": смотрите карту Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале 20:18, 07 ноября Реактивные БПЛА к северу от Кременчуга, направляются в сторону Черкасс. 20:12, 07 ноября Черниговская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Славутича в направлении Киевской области. 20:11, 07 ноября Реактивный БПЛА направляется на Житомир с северо-запада. 19:53, 07 ноября Реактивный БПЛА направляется на Житомир с севера. Реактивный БПЛА курсом на Кропивницкий с севера. 19:46, 07 ноября УАБ на юг и восток Днепропетровской области. 19:44, 07 ноября БПЛА в Сумы и Харьков. 19:26, 07 ноября Реактивные БПЛА на севере Днепропетровской области и юге Харьковской области, курс на запад. Реактивный БПЛА на западе Черниговской области, курс на юг.