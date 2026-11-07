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24 Канал Новости Украины Россия вновь запустила "Шахеды": в каких регионах прозвучала тревога
7 ноября, 20:02
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Россия вновь запустила "Шахеды": в каких регионах прозвучала тревога

Даниил Жоров

В ночь на 8 ноября Россия в очередной раз провела атаку по Украине с помощью ударных БПЛА. В некоторых областях была объявлена воздушная тревога.

24 Канал сообщает о передвижении вражеских целей. До объявления отбоя в вашем регионе – не покидайте укрытия!

Где сейчас опасность?

 

 

 

Куда летят "Шахеды": смотрите карту

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале

 

20:18, 07 ноября

Реактивные БПЛА к северу от Кременчуга, направляются в сторону Черкасс.

20:12, 07 ноября

Черниговская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Славутича в направлении Киевской области.

20:11, 07 ноября

Реактивный БПЛА направляется на Житомир с северо-запада.

19:53, 07 ноября

Реактивный БПЛА направляется на Житомир с севера.

Реактивный БПЛА курсом на Кропивницкий с севера.

19:46, 07 ноября

УАБ на юг и восток Днепропетровской области.

19:44, 07 ноября

БПЛА в Сумы и Харьков.

19:26, 07 ноября

Реактивные БПЛА на севере Днепропетровской области и юге Харьковской области, курс на запад.

Реактивный БПЛА на западе Черниговской области, курс на юг.