Россия проводит атаку на западные области: в Ровно прогремели взрывы

Противник проводит атаку на территории Украины, используя ударные беспилотники и крылатые ракеты. В результате этого в Ровно прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал.

Какие подробности обстрела известны?

Воздушную тревогу в Ровенской области объявили примерно в 01:56. Уже около 04:26 в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении крылатых ракет в направлении региона, в частности, ракеты летели в сторону города Дубно.

Вскоре после этого поступило предупреждение о движении БПЛА в направлении Ровно. Впоследствии в городе раздались громкие звуки. По предварительной информации, в регионе действовали силы противовоздушной обороны. Информации о возможных последствиях нет.

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До слова. уночі під ударом також опинився Львів. За даними місцевої влади, у місті є пошкодження цивільної інфраструктури. Також обласна військова адміністрація інформувала про надходження повідомлень про постраждалих.

Помимо вышеупомянутого, под ударом оказалась Ивано-Франковская область. Пролет ракет был замечен вблизи Бурштына, Калуша и областного центра. Местные власти сообщили о действиях сил противовоздушной обороны в регионе.