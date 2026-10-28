Россия атакует Украину "Шахедами": куда летят дроны сейчас

Российская армия вновь атакует Украину ударными беспилотниками. Из-за этого в ряде регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу.

24 Канал отслеживает передвижения российских дронов и сообщает, где возникает угроза атак. Где сейчас движутся вражеские цели?