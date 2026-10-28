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24 Канал Новости Украины Россия атакует Украину "Шахедами": куда летят дроны сейчас
28 октября, 21:23
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Россия атакует Украину "Шахедами": куда летят дроны сейчас

Катерина Миленина

Российская армия вновь атакует Украину ударными беспилотниками. Из-за этого в ряде регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу.

24 Канал отслеживает передвижения российских дронов и сообщает, где возникает угроза атак.

Где сейчас движутся вражеские цели?

 

21:55, 28 октября

Ударный БПЛА в направлении Павлограда с востока.

21:21, 28 октября

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области

21:14, 28 октября

Реактивный БПЛА к югу от Обухова, курс на запад.

21:09, 28 октября

Реактивный БПЛА из Брянской области –  на север Черниговской области

21:03, 28 октября

Реактивный БПЛА с севера Черкасской области, следующий по западному курсу в Киевскую область.

20:37, 28 октября

Винницкая область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Вапнярки/Томашполя