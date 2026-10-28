Россия атакует Украину "Шахедами": куда летят дроны сейчас
Российская армия вновь атакует Украину ударными беспилотниками. Из-за этого в ряде регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу.
24 Канал отслеживает передвижения российских дронов и сообщает, где возникает угроза атак.
Где сейчас движутся вражеские цели?
Ударный БПЛА в направлении Павлограда с востока. Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области Реактивный БПЛА к югу от Обухова, курс на запад. Реактивный БПЛА из Брянской области – на север Черниговской области Реактивный БПЛА с севера Черкасской области, следующий по западному курсу в Киевскую область. Винницкая область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Вапнярки/Томашполя
Ударный БПЛА в направлении Павлограда с востока.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области
Реактивный БПЛА к югу от Обухова, курс на запад.
Реактивный БПЛА из Брянской области – на север Черниговской области
Реактивный БПЛА с севера Черкасской области, следующий по западному курсу в Киевскую область.
Винницкая область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Вапнярки/Томашполя