Кремль проводит дезинформационную кампанию против Зеленского: это подтверждают документы, – WP

В Москве в течение многих месяцев пытались "расколоть" взаимоотношения между Владимиром Зеленским и Валерием Залуженным. Об этом свидетельствуют кремлевские документы, которые были предоставлены европейской разведывательной службой.

Говорится, что администрация российского диктатора Владимира Путина отдала приказ группе российских политтехнологов. Они должны были использовать социальные сети и фейковые новостные материалы, чтобы проталкивать тезис о том, что украинский президент "истеричный и слабый", который якобы боится, что его "устранят, поэтому избавляется от опасных".

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ИПСО против Зеленского

Кремлевское указание вызвало возникновение около тысячи публикаций в соцсетях, а также сотен сфабрикованных материалов. Их продвигали не только в Украине, но и в Европе.

Одна из главных тем была посвящена напряженным взаимоотношениям между Владимиром Зеленским и бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом свидетельствуют проработанные документы The Washington Post.

Более 100 документов, которые были переданы WP, впервые разоблачили масштабы кремлевской пропаганды, нацеленной на Зеленского. Целью Кремля было разделить и дестабилизировать украинское общество.

Учитывая то, что Залужного пока нет, а дальнейшая финансовая и оборонная помощь со стороны США неопределенная, то такие "информационно-психологические операции" вызывают переживания. В частности, в Киеве обеспокоены тем, что скрытые пропагандистские усилия России могут начать подрывать национальное единство и моральный дух.

Самые сложные времена впереди. Россия выжила и готовит новую кампанию, которая состоит из трех основных направлений: во-первых, давление на линию фронта, во-вторых, атаки на украинскую инфраструктуру, и в-третьих, эта кампания дестабилизации,

– анонимно рассказал один высокопоставленный чиновник.

По данным WP, документы свидетельствуют о том, как в январе 2023 года первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко поручил группе чиновников и политтехнологов создать присутствие в украинских соцсетях для распространения дезинформации.

Такие усилия базировались на предыдущем проекте по подрыву поддержки Украины Западом, в том числе во Франции и Германии.

Кроме того, в конце 2022 года, после того, как Украина отбросила российские войска в Харьковской и Херсонской областях, Кириенко собрал другую команду, сосредоточенную на дестабилизации самой Украины. Об этом также свидетельствуют документы.

Как уверяет WP, на встрече 16 января 2023 года Кириенко изложил четыре ключевые цели для украинской пропагандистской группы: дискредитация военного и политического руководства Киева, раскол украинской элиты, деморализация украинских войск и дезориентация украинского населения.

Успех так называемой "команды" должен был измеряться по ключевым показателям. В то же время рост количества отставок и публичных конфликтов был бы признаком достижения целей.

В частности, документы свидетельствуют о том, что для увеличения страха и тревоги среди общества, потери нашего государства от войны должны были быть преувеличены. Эта "компания" также проводила еженедельные опросы по уровню доверия к Зеленскому и военному руководству страны.

Среди представленных материалов также был сфабрикованный пост в Facebook о том, что семья погибшего бойца не получала никакой помощи от государства, который набрал более 2 миллионов просмотров. Более того, одним из "топ-постов", который должен был дезориентировать общество, стал фейковый ролик о том, что главная цель войны власти в Киеве это "воевать до последнего украинца".

Стоит заметить, что кремлевские пропагандисты так и не смогли ответить на запросы журналистов о комментариях относительно содержания документов.