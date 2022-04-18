Россия проводит инженерное оборудование в приграничных районах Брянской и Курской областей
Источник:Генштаб ВСУ
В приграничных областях российские военные осуществляют инженерное оборудование позиций. Делают это оккупанты в районе пунктов пропуска в Брянской и Курской областях.
В Генштабе ВСУ говорят, что на Сиверском направлении враг осуществляет усиленный контроль участков границы. Украинские военные не исключают, что противник может продолжить наносить ракетные удары с территории России.
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Россияне могут задействовать диверсантов
Россияне вполне могут задействовать диверсионно-разведывательные группы на Сиверском направлении. Тем временем границу в Гомельской и Брестской областях усиленно охраняют уже белорусские военные: они выполняют задачи по прикрытию границы государства.
Без россиян здесь тоже не обходится. В этих районах оккупанты ведут радиоэлектронную разведку. Также с территории Беларуси российские военные продолжают вывозить свою поврежденную технику железнодорожным транспортом.Обратите внимание! В Генштабе сообщили, что на территории Украины находятся 87 батальонных тактических групп противника.
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