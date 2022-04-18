У Генштабі ЗСУ кажуть, що на Сіверському напрямку ворог здійснює посилений контроль ділянок кордону. Українські військові не виключають, що противник може продовжити завдавати ракетні удари з території Росії.

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Росіяни можуть задіяти диверсантів

Росіяни цілком можуть задіяти диверсійно-розвідувальні групи на Сіверському напрямку. Тим часом кордон у Гомельській та Брестській областях посилено охороняють вже білоруські віськові: вони виконують завдання з прикриття межі держави.

Без росіян тут теж не обходиться. У цих районах окупанти ведуть радіоелектронну розвідку. Також з території Білорусі російські військові продовжують вивозити свою пошкоджену техніку залізничним транспортом.

Зверніть увагу! У Генштабі повідомили, що на території України перебувають 87 батальйонних тактичних груп противника.

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