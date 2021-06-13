Учения в России называют "оперативными". К процессу, кроме кораблей, привлекли подводные лодки и суда обеспечения.

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Учения России в Тихом океане

В Тихий океан оккупанты пригнали флагман флота – ракетный крейсер "Варяг". Туда же направили противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Циденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов".

Также к учениям привлекли около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3.

Там отметили, что оперативные учения разнородных сил флота проходят в соответствии с планом подготовки Тихоокеанского флота на 2021 год.

В ходе учений экипажи кораблей уже стреляли из автоматической корабельной установки АК-630 и универсальной корабельной установки А-190.

Военные учения России