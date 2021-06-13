Учения в России называют "оперативными". К процессу, кроме кораблей, привлекли подводные лодки и суда обеспечения.
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Учения России в Тихом океане
В Тихий океан оккупанты пригнали флагман флота – ракетный крейсер "Варяг". Туда же направили противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Циденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов".
Также к учениям привлекли около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3.
Там отметили, что оперативные учения разнородных сил флота проходят в соответствии с планом подготовки Тихоокеанского флота на 2021 год.
В ходе учений экипажи кораблей уже стреляли из автоматической корабельной установки АК-630 и универсальной корабельной установки А-190.
Военные учения России
- Россия активно начала проверять боевую готовность своих вооруженных сил в начале апреля 2021 года. Тогда значительно возросла угроза эскалации конфликта на Донбассе.
- За две недели концентрация войск оккупанта выросла в несколько раз. В Пентагоне подсчитали российские войска и отметили, что это количество точно больше, чем в 2014 году.
- Впрочем, под давлением международного осуждения, Россия заявила "что закончила внезапные учения и отводит войска".