Навчання у Росії називають "оперативним". До процесу, окрім кораблів, залучили підводні човни і судна забезпечення.

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Навчання Росії у Тихому океані

У Тихий океан окупанти пригнали флагман флоту – ракетний крейсер "Варяг". Туди ж направили протичовновий корабель "Адмірал Пантелєєв", фрегат "Маршал Шапошников", корвети "Гучний", "Досконалий" і "Герой Російської Федерації Алдар Циденжапов", корабель вимірювального комплексу "Маршал Крилов".

Також в навчанні залучили близько 20 літальних апаратів, зокрема далекі протичовнові літаки Ту-142М3.

Там відзначили, що оперативне вчення різнорідних сил флоту проходить відповідно до плану підготовки Тихоокеанського флоту на 2021 рік.

У ході навчання екіпажі кораблів вже стріляли з автоматичної корабельної установки АК-630 і універсальної корабельної установки А-190.

Військові навчання Росії