Адже після першої зустрічі з очільником Кремля Трамп прогнозував дружні відносини з Росією. Тоді президенти провели спільну пресконференцію.

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Попередник Байдена заявив, що довіряє словам Путіна щодо втручання Росії у вибори 2016 року. Покійний сенатор Джон Маккейн розкритикував тоді Трампа.

Зокрема – назвав його виступ "одним з найганебніших виступів президента США за його пам'яті". Й звинуватив у тому, що той не може або не хоче протистояти Путіну.

Тож Байден натомість проведе за підсумками зустрічі сольну пресконференцію. Його адміністрація сподівається на відверту та пряму розмову з очільником Кремля.

Подробиці про майбутню зустріч

Джерела NBC розповіли, що Байден планує обговорити з Путіним кібератаки, посилення російської агресії щодо України, порушення прав людини та втручання у вибори.

Зверніть увагу! Напередодні у Кремлі заявили, що Путін не спілкуватиметься з Байденом про Навального. Нібито щодо нього "нічого обговорювати".

Водночас американський президент має намір обговорити й сфери, де країни можуть співпрацювати. Мовиться, наприклад, про контроль над озброєннями та зміну клімату.

Джерела американського телеканалу не уточнили, зустрічатимуться політики віч-на-віч чи їх супроводжуватимуть помічники та радники.