Россия хочет убедить страны ОДКБ, что им угрожают военные НАТО в Европе, - ISW

Россия пытается сплотить страны ОДКБ вокруг себя. Сейчас Кремль хочет убедить пока союзные государства в том, что им якобы угрожают силы НАТО.

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что Россия обеспокоена относительно долговечности ОДКБ и таким образом пытается сохранить свое влияние.

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Как Россия настраивает страны ОДКБ против Запада

31 мая министр обороны России Андрей Белоусов выступил на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Казахстане. Он заявил, что ситуация в Восточной Европе напряженная и предполагаемое наращивание военной помощи НАТО якобы угрожает безопасности членов ОДКБ.

Более того, он заявил, что страны Альянса хотят укрепить свои позиции на Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспийского моря и прямой выход в Центральную Азию.

Также он обвинил Запад в развязывании информационной войны и санкциях против членов ОДКБ. Мол, это для того, чтобы подорвать организацию. В дополнение он выразил обеспокоенность относительно планов США и НАТО по привлечению Армении в сферу интересов Запада.

Армения фактически прекратила участие в ОДКБ после того, как Россия не смогла предотвратить потерю Арменией Нагорного Карабаха. Страна остается членом ОДКБ лишь номинально.

Аналитики предположили, что Кремль обеспокоен тем, что ухудшение отношений с Арменией может побудить других членов ОДКБ усомниться в полезности членства в организации.

В ISW считают, что недавняя напряженность в российско-таджикских отношениях после теракта в "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года и опасения Центральной Азии по поводу последствий вторичных санкций могут побудить Москву активизировать усилия по убеждению членов ОДКБ в том, что им стоит остаться в организации.

Пойдут ли Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан против Запада

Аналитики считают, что эти страны вряд ли согласятся на мнимую Кремлем геополитическую конфронтацию с Западом. Поэтому России придется придумывать другие причины в нужности ОДКБ.

В частности Афганистану уже предлагают сотрудничество в усиленной борьбе с афганским подразделением Исламского Государства ИГ-Хорасан (ИГ-Х), который совершил нападение на "Крокус Сити Холл". Ранее сообщается, что ИГИЛ вербовало граждан Таджикистана для этого теракта.

Другие государства Центральной Азии, в частности члены ОДКБ Кыргызстан и Казахстан, вероятно, рассматривают предложения России по сотрудничеству в борьбе с терроризмом как привлекательные преимущества продолжения отношений с Россией в сфере безопасности.

Не зря во время встречи с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо, которая состоялась 31 мая, министр обороны России заявил, что ситуация в Афганистане и угроза терроризма остаются основными источниками нестабильности в Центральной Азии.