В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що Росія занепокоєна щодо довговічності ОДКБ і таким чином намагається зберегти свій вплив.

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Як Росія налаштовує країни ОДКБ проти Заходу

31 травня міністр оборони Росії Андрій Білоусов виступив на засіданні Ради міністрів оборони ОДКБ в Казахстані. Він заявив, що ситуація в Східній Європі напружена і передбачуване нарощування військової допомоги НАТО нібито загрожує безпеці членів ОДКБ.

Ба більше, він заявив, що країни Альянсу хочуть зміцнити свої позиції на Кавказі, отримати доступ до ресурсів Каспійського моря та прямий вихід до Центральної Азії.

Також він звинуватив Захід в розв'язанні інформаційної війни та санкціях проти членів ОДКБ. Мовляв, це для того, аби підірвати організацію. На додачу він висловив занепокоєння щодо планів США і НАТО щодо залучення Вірменії до сфери інтересів Заходу.

Зверніть увагу. Вірменія фактично припинила участь в ОДКБ після того, як Росія не змогла запобігти втраті Вірменією Нагірного Карабаху. Країна залишається членом ОДКБ лише номінально.

Аналітики припустили, що Кремль стурбований тим, що погіршення відносин з Вірменією може спонукати інших членів ОДКБ засумніватися у корисності членства в організації.

В ISW вважають, що нещодавня напруженість у російсько-таджицьких відносинах після теракту в "Крокус Сіті Холл" у березні 2024 року та побоювання Центральної Азії з приводу наслідків вторинних санкцій можуть спонукати Москву активізувати зусилля щодо переконання членів ОДКБ у тому, що їм варто залишитися в організації.

Чи підуть Казахстан, Киргизстан та Таджикистан проти Заходу

Аналітики вважають, що ці країни навряд чи погодяться на уявну Кремлем геополітичну конфронтацію із Заходом. Тому Росії доведеться вигадувати інші причини в потрібності ОДКБ.

Зокрема Афганістану вже пропонують співпрацю у посиленій боротьбі з афганським підрозділом Ісламської Держави ІГ-Хорасан (ІГ-Х), який здійснив напад на "Крокус Сіті Холл". Раніше повідомляється, що ІДІЛ вербувало громадян Таджикистану для цього теракту.

Інші держави Центральної Азії, зокрема члени ОДКБ Киргизстан і Казахстан, ймовірно, розглядають пропозиції Росії щодо співробітництва у боротьбі з тероризмом як привабливі переваги продовження відносин з Росією у сфері безпеки.

Не дарма під час зустрічі з міністром оборони Таджикистану Шералі Мірзо, яка відбулася 31 травня, міністр оборони Росії заявив, що ситуація в Афганістані та загроза тероризму залишаються основними джерелами нестабільності у Центральній Азії.