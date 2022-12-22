Идеальный план возвращения России во мрак уже есть

Дугин, философ, фашист и идеолог России, а также немного безумец, без чего, правда, нельзя было бы быть идеологом в России, предложил хороший план развития России.

План для болот за Кремлем

Считаю, что его надо как можно скорее реализовать. И кто этому плану мешает, тот засланный козачек, работающий на массонов и американскую разведку, на всемирный конгресс геев и вообще гнусный соросенок.

Актуальное Оккупанты существенно засуетились в Запорожской области: где придется поработать ВСУ

Не зря его пытались взорвать темные силы, но промахнулись. Явно вся мировая закулиса работала, чтобы этот план не стал достоянием общественности и не был реализован.

Обратно в прошлое

Думаю, Набиуллина и Греф уже подготовили презентацию о том, насколько этот план хорош для экономики. А вот и сам план. План прекрасной России будущего. Ну прекрасно же.

Чтобы решить демографическую проблему России одним ударом, надо просто разом перейти от Модерна к Традиции. И все.

Города будут немедленно расселены, на земле сложатся крепкие православные семьи со множеством ребетят. Разводы – не то что аборты! – будут запрещены. Их не будет. Нельзя и все. Женился – будь добр так и живи до смерти. Раньше надо было думать. За блуд – костер. За кражу – повешенье. За хулу на царя – вечная каторга.

О главном "Круче "распятого мальчика": новая выдумка Захаровой пробила дно

И только тонкий гул знаменных распевов над "святой Русью". Без конца и края. “Всемирную Славу…” Черные стрелы монашеских шествий. Дружины и семьи, полки и веси. И царь! Чтобы всем было радостно и покойно. Смело и весело. Для этого царь.