Враг пытается атаковать аэродромы: в Воздушных силах объяснили причину
Россия продолжает атаковать украинские города. Однако если раньше враг пытался уничтожить нашу ПВО, то сейчас к списку добавились и аэродромы.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, оккупанты на протяжении последних двух недель пытались атаковать украинские аэродромы, передает 24 Канал.
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Обстрелы аэродромов
Наши самолеты выполняют достаточно успешно боевые задания на десятках оперативных аэродромов. Вы все видите результаты этой боевой работы. У врага, разумеется, пылает. Неоднократно враг пытался за последние две недели атаковать аэродромы. Это и Кропивницкий, и Днепр, буквально эта атака ракетами Х-22 по Днепру, и Староконстантинов.
– объяснил Игнат.
Он подчеркнул, что оккупанты пытаются также уничтожить вооружение, которое Украине дают партнеры, и самолеты, выполняющие ежедневно боевые вылета.
"В Воздушных силах это прекрасно знают и понимают. Есть опыт ведения войны. Самолеты, конечно, рассредоточены. Их прячут, и они продолжают выполнять задачи ежедневно, российская статистика их не уничтожит", – подчеркнул спикер.
Напомним, что россияне 10 июня попали по военном аэродроме "Миргороде". Тогда оккупанты применили баллистические и крылатые ракеты типа "Искандер", а также "Шахеды".
Кроме того, ночью 23 июня враг выпустил 13 ракет на аэродром в Хмельницкой области. К счастью, силы ПВО сбили все вражеские цели.
Очередная атака России: что известно
- Ночью россияне совершили миксованную атаку по Украине. Силы ПВО уничтожили 13 воздушных целей – только 2 удалось "прошмыгнуть".
- 1 несбитая ракета и 1 "Шахед" попали в определенные объекты. Предварительно обошлось без потерь. Игнат не уточнил, о каких объектах говорится, однако отметил, что "враг не достиг своих целей".
- Также Наталья Гуменюк рассказала, что во время работы ПВО по "Шахедам" в определенных домах выбило окна, но никто, к счастью, не пострадал.
- Подробности ночной атаки России читайте в материале 24 Канала.