Украина нужна ЕС больше, чем кажется: дипломаты опровергают российские мифы

Вокруг процесса евроинтеграции Украины циркулирует немало мифов, которые активно используются в информационной войне. Россия особенно активно продвигает некоторые из них, чтобы дискредитировать евроатлантические стремления Украины и нарастить внутренний пессимизм украинцев.

Вокруг процесса евроинтеграции Украины циркулирует немало мифов, которые активно используются в информационной войне. Россия особенно активно продвигает некоторые из них, чтобы дискредитировать евроатлантические стремления Украины и нарастить внутренний пессимизм украинцев.

Ко Дню Независимости в Центре совместных действий собрали наиболее распространенные и опасные мифы о движении Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать – реальность гораздо оптимистичнее, чем иногда может показаться. И выводы подтверждают послы европейских государств.

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Ежедневно Украина отстаивает свой европейский выбор, находясь в эпицентре борьбы тоталитарного прошлого и демократического будущего. И в День Независимости важно не только еще раз вспомнить масштабы вызовов, но и осознать, что Украина на самом деле имеет большую поддержку на своем непростом пути, и поблагодарить за нее.

"Усталость от Украины" – один из самых давних российских нарративов

Одним из самых устойчивых является миф об усталости ЕС от Украины – Россия последовательно культивирует его еще с 2014 года. Якобы Европа устала от войны, санкций, запросов на помощь, беженцев и необходимости их поддерживать. Госпожа посол Эстонии в Украине Аннели Кольк опровергла это утверждение.

Нет усталости от Украины в Европейском Союзе. Есть 27 стран, и многие государства имеют собственные интересы в некоторых других регионах. Поэтому вполне понятно, что иногда им приходится иметь дело с другими темами. Но это не угроза,

– подчеркнула она.

Создатели нарратива об усталости от Украины часто манипулируют, акцентируя на противоречиях между политическими игроками. Однако утверждение о том, что Запад "устал" от Украины противоречит фактической поддержке, которую Европейский Союз предоставляет нашему государству. Европейские страны принимают миллионы украинских беженцев, предоставляют значительную гуманитарную помощь и обеспечивают военную поддержку. Сообщество стран ЕС разработало механизмы для предоставления долгосрочной помощи в послевоенном восстановлении Украины, что демонстрирует стратегический интерес к стабильности и развитию страны.

Важно также осознавать: не во всех странах ЕС всегда был консенсус относительно предоставления оружия Украине. Для большинства это было сложным вопросом с начала большой войны и остается таковым сейчас. Соответственно, количество помощи зависит от мастерства нашей дипломатии и ее умения убедить в выгодности инвестиций в ВСУ. Двойная сложность заключается в постоянном противодействии российской агентуры нашим усилиям.

На это обратил внимание и посол Латвии в Украине Илгварс Клява.

Я думаю, что Европа проходит через фундаментальные изменения. Если взглянуть на Германию, например, то там произошли тектонические изменения с февраля 2022 года. Они прошли путь от доктрины "не поставлять оружие в зону конфликтов", а что теперь? Речь идет об этой или той ракетной системе: дадим ее сейчас или позже?

– сказал Илгварс Клява.

Но что тогда уже десятилетие питает миф об "усталости" Запада от Украины? Эксперты аналитического центра RAND Corp считают, что, например, для некоторых комментаторов тезис об "усталости от войны" – это легкий способ упростить сложную внешнеполитическую тему до проблемы внутренних политических дебатов. Конечно, есть еще группа искренних сторонников России, которые без устали повторяют, как сильно Запад "устал" помогать Украине и украинцам, рассчитывая, что однажды так и произойдет. Впрочем, факты свидетельствуют об обратном.

Евросоюз продолжает оказывать помощь Украине / Фото: Валентина Полищук, 24 Канал

Во-первых, мы имеем группу стран, где стабильно расходы на помощь Украине составляют почти 1% от ВВП. Это Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. В Дании эти расходы достигают почти 2% ВВП. Это свидетельствует о том, что Украина смогла не просто убедить Запад оказывать помощь, а сформировать пул надежных союзников. Во-вторых, подрывная работа пророссийского лобби не смогла сорвать предоставление крупных траншей помощи. Например, так было с передачей 1,4 миллиарда евро в обход мнения Венгрии. То есть Европа осознает неотложность поддержки Украины и даже готова преодолевать возражения стран-членов, которые с этим не согласны.

Я уже не вижу никаких трещин со стороны Европы в бюджетировании, я имею в виду финансовую поддержку Украины. И это признак того, что нет усталости, никто не устал. Конечно, есть большая дискуссия относительно Венгрии и их маневров, есть национальная политика, но Европейский Союз в совершенстве нашел путь, как решить этот вопрос и как двигаться вперед,

– подытожил посол Латвии Илгварс Клява.

Конечно, украинцам хотелось бы, чтобы процессы поддержки были постоянными и линейным, но на темпы поступления помощи влияют настроения избирателей, экономическая ситуация, результаты компромиссов между политиками в десятках государств.

Европейский Союз известен длительными процессами принятия решений. Но из-за российской агрессии против Украины некоторые стратегические моменты решались так быстро, что, по моему мнению, это до сих пор большая неожиданность для ребят в Москве,

– подчеркнул посол Румынии в Украине Александру Виктор Микула.

По его мнению, Украине следует активно выстраивать диалог со скептиками, чтобы превращать их в своих адвокатов и эффективно опровергать дезинформацию о себе.

От "Европа не заинтересована в Украине" до "ЕС разрушается, а Украина присоединяется к неудачнику"

Не менее распространенным является миф о том, что Европе не нужна страна, разрушенная войной и с незавершенными реформами. Посол Польши в Украине Ярослав Гузы опроверг этот вражеский нарратив.

Украина является движущей силой, чтобы объединить Европу и определить ее границы. Ведь Европа заканчивается на границе Украины с Россией. Мы говорим о географических границах Европы, а также о политических и культурных смыслах. Где есть Россия, там нет Европы,

– сказал дипломат.

Россия осознает важность Украины для будущего ЕС, и именно поэтому ее пропаганда изображает Украину как второстепенного игрока, которого не воспринимают серьезно, а используют только как буферную зону против России. Это также формирует представление, будто евроинтеграция не принесет реальных выгод Украине.

Однако Европейский Союз не только раз за разом повторяет, что заинтересован в стабильной и успешной Украине как важном партнере на востоке Европы, но и подтверждает это действиями. Так, ЕС предоставляет значительную финансовую помощь, способствует реформам и помогает интеграции Украины в европейское сообщество.

Посол Румынии Александру Виктор Микула также обратил внимание на то, насколько на самом деле ускорилась европейская бюрократия для помощи Украине.

Я думаю, что Москва была очень разочарована, что переговоры по многолетним финансовым рамкам заняли всего несколько месяцев, а не целый год,

– рассказал он.

Это как нельзя лучше свидетельствует, что "незаинтересованность ЕС Украиной" – выдача Россией желаемого за действительное.

Европейские партнеры трезво оценивают ситуацию и масштабы ущерба от российской агрессии. Они знают о количестве заминированных территорий и ущербе, нанесенном окружающей среде. О городах и селах, превращенных в пепел. О влиянии ежедневных обстрелов, которые стирают с лица земли прифронтовые населенные пункты. Парадоксально, это не останавливает их от желания принять Украину в европейскую семью, они знают, что украинское членство усилит Союз, а не будет обузой. Например, поможет модернизировать политики самого ЕС.

Вхождение Украины в Европейский Союз обсуждается в тот момент, когда мы готовимся к следующей многолетней финансовой рамке, которая начнется после 2027 года. В этот момент мы уже достаточно продвинулись в решениях модернизировать некоторые классические политики ЕС. Через параллельные переговоры, по моему мнению, интеграция Украины в Европейский Союз в будущем будет облегчена,

– считает посол Румынии.

Еще в ноябре 2023 года Еврокомиссия подала украинской стороне отчет по оценке успешности реформ. В нем говорилось, что мы выполнили 90% необходимых реформ. В июне 2024 года Еврокомиссия подтвердила, что мы выполнили все, что необходимо для начала переговоров о вступлении. Это свидетельствует о серьезных намерениях по интеграции Украины в ЕС – процесс является перспективным, хотя и сложным.

Важно понимать, что российская пропаганда пытается дискредитировать не только Украину, но и сам Европейский Союз. Якобы он на грани коллапса. Конечно, ЕС сталкивается с определенными вызовами: Brexit, экономические кризисы или миграционные вопросы. Но это не означает, что ЕС "разрушается". Как раз наоборот – он остается одним из самых стабильных и успешных политических и экономических союзов в мире и решает свои проблемы через механизмы сотрудничества и диалога. По мнению Аннели Кольк, ЕС объединяется все больше, ведь видит, откуда на самом деле идет угроза.

Российская пропаганда утверждает, что Евросоюз находится на грани коллапса / Фото: Shutterstock

"Украина никогда не станет членом ЕС, а если и станет, то только как сырьевой придаток"

Это убеждение подрывает мотивацию Европы и утверждает, что Украина полезна только как источник сырья и дешевой рабочей силы. Этот конструкт подчеркивает чувство неполноценности, навязанное украинцам веками жизни под культурным, политическим и социальным имперским игом Российской империи, а позже – СССР.

На самом деле отношения между Украиной и ЕС значительно шире, чем просто поставки сырья. Соглашение об ассоциации включает разделы о торговле товарами и услугами, гармонизацию законодательства, защиту прав интеллектуальной собственности, поддержку малого и среднего бизнеса, научно-техническое сотрудничество и тому подобное. То есть евроинтеграция открывает возможности для развития собственного производства и экспорта продукции с добавленной стоимостью.

ЕС поддерживает малые и средние предприятия, что является основой экономики многих стран – обеспечивает финансирование, учебные программы, доступ к рынкам и технологиям. Такой подход как раз будет способствовать уменьшению зависимости от экспорта сырья, то есть логика процессов прямо противоположна той, которую Россия пытается "посеять" на благодатной почве комплекса национальной неполноценности. Украина может полноценно интегрироваться в западный мир и работает над этим ежедневно, особенно во время войны.

По мнению госпожи посла Аннели Кольк, интеграция Украины в ЕС будет даже проще, чем в Эстонии.

Когда я вижу все эти реформы, которые Украина уже сделала во время войны, я думаю, что ваш путь может быть значительно быстрее, и у вас сейчас больше друзей в Европе, которые готовы помочь вам на этом пути,

– сказала она.

О чем еще важно помнить?

Это далеко не исчерпывающий перечень нарративов, которыми Россия пытается помешать европейской интеграции Украины. Как этому противодействовать? Рецепт простой, но эффективный: вместо того, чтобы воспринимать подобные утверждения на веру, важно обращать внимание на фактические действия и заявления союзников.

По мнению Аннели Кольк, основной целью победы над Россией является членство Украины в Европейском Союзе. Поэтому следует понимать, что Москва сделает все, чтобы этому помешать, но и наши западные партнеры не сидят, сложа руки.

Я не вижу никаких шансов на то, что Россия может достичь своих целей в Украине. Я просто не верю в это. Я не верю, что это возможно. Я не вижу, как Россия может достичь своих целей в Украине. Это просто невозможно,

– убежден посол Латвии в Украине Илгварс Клява.

К слову, 21 августа, после 24 лет от подписания Украина ратифицировала Римский статут, который предусматривает присоединение к Международному уголовному суду. Ратификация статута будет отвечать обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС и Планом мероприятий Европейской Комиссии.