Враг до сих пор пытается оцепить Авдеевку, – в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Украинские военные продолжают удерживать свои позиции на фронте и давать достойный отпор врагу. В частности, на Авдеевском направлении они наносят оккупантам значительные потери.

За Авдеевку ведутся ожесточенные бои. Наши воины стойко держат оборону на этом направлении и наносят врагу значительные потери в технике и живой силе.

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Россия пытается штурмовать

За прошедшие сутки, 27 октября, противник пытался вести штурмовые действия в районе Степового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области. Там Силам обороны удалось отбить 15 атак противника.

Офицер отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона рассказал, что ситуация на Авдеевском направлении за неделю практически не изменилась. По его словам, россияне предпринимают попытки штурмов малыми группами. В то же время, офицер отметил, что погода способствует нам.

Цехоцкий считает, что бои за Авдеевку будут продолжаться, пока врага там не "перемолотят".

У них там большая паника. Они видят смерти и их силой заставляют идти на штурмы, однако есть идущие идейно,

– отметил он.

Офицер рассказал, что количество солдат на поле боя не изменилось. Кроме этого, по его словам, есть много отказников, которых ловят по лесам оккупированных территорий.

"Раньше была информация, что в одном из районов почти несколько сотен ушли с оружием со своих позиций. Мы бы с радостью им помогли бы, даже отправили бы патроны", - отметил Цехоцкий.

Офицер убежден, что ситуацию удастся удержать, потому что стратегическая инициатива на нашей стороне.

Командование сделало все возможное, чтобы не дать врагу выполнить поставленные задачи. Сил, которые могли бы это сделать, мы не наблюдаем,

– подчеркнул военный.

Ситуация по другим направлениям фронта