Россия пытается отстранить ЕС от переговоров относительно Украины, – глава МИД Франции

Франция выразила недовольство относительно предстоящих прямых переговоров между Россией и США. Во внешнеполитическом ведомстве назвали это попыткой "обойти Евросоюз" и ослабить сплоченную позицию европейских стран в вопросе безопасности на континенте.

Как сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, руководство России пытается отстранить Европейский Союз от обсуждения ситуации вокруг Украины.

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Ле Дриан упрекнул Владимира Путина в том, что он хочет ослабить сплоченную позицию стран ЕС.

Но безопасность в Европе невозможно представить без европейцев,

– заявил глава МИД Франции.

Он предупредил, что возможные военные действия России в Украине в любом случае приведут к "серьезным стратегическим последствиям", одним из которых может стать пересмотр договора по газопроводу "Северный поток-2".

Французский министр добавил, что, несмотря на заверения Путина в отводе российских войск от границы с Украиной, Париж не заметил, чтобы это действительно произошло.

Переговоры США и России

В последние недели Россия наращивала численность войск вдоль границы с Украиной, что способствовало напряженности в регионе и вызывало опасения относительно возможной интервенции России. Кремль планомерно отрицает планы вторжения в Украину, но количество войск на границе не уменьшает.

Переговоры между российскими и американскими дипломатами по вопросам безопасности начнутся в Женеве 10 января. Одной из тем встречи станет ситуация вокруг Украины. Ранее Путин выдвинул Западу ряд требований, в том числе и юридически обязывающих гарантий дальнейшего нерасширения НАТО на восток.

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