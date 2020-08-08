Евросоюз обеспокоен попытками России пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе. Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер заявил, что Россия пытается придать переговорному процессу новый смысл.

Маркус Эдерер заметил, что признаком перемен со стороны РФ является позиция, занятая российской делегацией во время последнего раунда переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине. Об этом посол Евросоюза в РФ сказал в комментарии Интерфакс-Украина.

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Видим, в последнее время развитие ситуации вызывает обеспокоенность. Я бы назвал это попытками России пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и ТКГ, а возможно даже и придать ей новый смысл,

– пояснил Эдерер.

Еще одним тревожным звоночком является недавнее письмо Дмитрия Козака его немецкому коллеге.

Что известно о письме Козака?

Недавно Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Копии получили представители Франции и Украины, в частности – руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.



В письме Козак называл переговоры на уровне советников бессмысленными и призвал изменить этот формат. Недавно Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Копии получили представители Франции и Украины, в частности – руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.В письме Козак называл переговоры на уровне советников бессмысленными и призвал изменить этот формат. В Кремле поспешили заверить , что от переговоров по Донбасса не отказываются и слова Козака передернули.

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Посол ЕС подчеркнул, что Россия с самого начала участвовала в нормандском формате и ТКГ как сторона конфликта на востоке Украины. Но это не согласуется с заявлениями России о том, что боевые действия на Донбассе – это якобы внутриукраинский конфликт.