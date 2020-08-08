Євросоюз стурбований спробами Росії переглянути свою роль у "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі. Посол Євросоюзу в РФ Маркус Едерер заявив, що Росія намагається надати переговорному процесу нового змісту.

Маркус Едерер зауважив, що ознаками змін з боку РФ є позиція, зайнята російською делегацією під час останнього раунду переговорів політичних радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні. Про це посол Євросоюзу в РФ сказав у коментарі Інтерфакс-Україна.

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Бачимо, що останнім часом розвиток ситуації викликає стурбованість. Я б назвав це спробами Росії переглянути свою роль в" нормандському форматі "і ТКГ, а можливо навіть і надати їй нового змісту,

– пояснив Едерер.

Ще одним тривожним дзвіночком є недавній лист Дмитра Козака його німецькому колезі.

Що відомо про лист Козака? Нещодавно Дмитро Козак написав листа раднику канцлера ФРН Ангели Меркель. Копії отримали представники Франції та України, зокрема, – керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.



У листі Козак називав переговори на рівні радників безглуздими й закликав змінити цей формат. Нещодавно Дмитро Козак написав листа раднику канцлера ФРН Ангели Меркель. Копії отримали представники Франції та України, зокрема, – керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.У листі Козак називав переговори на рівні радників безглуздими й закликав змінити цей формат. У Кремлі поспішили запевнити , що від переговорів щодо Донбасу не відмовляються і що слова Козака пересмикнули.

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Посол ЄС підкреслив, що Росія з самого початку брала участь у нормандському форматі й ТКГ як сторона конфлікту на сході України. Але це не узгоджується із заявами Росії про те, що бойові дії на Донбасі – це нібито внутрішньоукраїнський конфлікт.