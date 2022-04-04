Россия пытается провести подсанкционные товары из Грузии

Россия налаживает контрабандные каналы для снабжения товаров из санкционного списка через территорию Грузии.

В ведомстве напомнили, что из-за введения международных санкций Россия лишилась возможности поставки большого количества товаров военного, двойного и гражданского назначения.

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Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов,

– говорится в сообщении разведки.

В ГУР добавляют, что сейчас уже установили, что один канал поставки в РФ товаров военного назначения через Восточную Азию. Им оккупанты перевозят запчасти для техники, электронику и оптические приборы.

В разведке также установили, что сейчас рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и Россией.

Реакция Грузии на войну в Украине

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия присоединилась к международным санкциям против России. Но документов, подтверждающих это не было.

Позже премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет вводить санкции против оккупантов.

Также Гарибашвили не приветствует участие добровольцев в боевых действиях в Украине. Он призвал граждан выражать солидарность с украинцами "в любой другой форме".

Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Грузии из-за такой пророссийской политики страны.

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