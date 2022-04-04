Россия пытается провести подсанкционные товары из Грузии

4 апреля 2022 , 14:38
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Источник:

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Россия налаживает контрабандные каналы для снабжения товаров из санкционного списка через территорию Грузии.

В ведомстве напомнили, что из-за введения международных санкций Россия лишилась возможности поставки большого количества товаров военного, двойного и гражданского назначения.

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Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов,
– говорится в сообщении разведки.

В ГУР добавляют, что сейчас уже установили, что один канал поставки в РФ товаров военного назначения через Восточную Азию. Им оккупанты перевозят запчасти для техники, электронику и оптические приборы.

В разведке также установили, что сейчас рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и Россией.

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Автор: Олександр Бевза