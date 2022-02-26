Россия пытается психологически давить на защитников Украины: в ГДР рассказали детали

Россия продолжает циничную войну против Украины, однако наше государство дает достойный отпор захватчикам. Агрессор даже ведет информационно-психологические специальные операции (ИПСО) против защитников Украины.

Действия напавших на Украину россиян направлены на подрыв морально-психологического состояния личного состава и введение наших бойцов в заблуждение.

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В ДБР отметили, что за день до начала войны украинские защитники в зоне ООС получили сообщение, что якобы офицеры покинули свои подразделения, так что делать против этого нет смысла.

Однако после того, как армия-агрессора не смогла реализовать блицкриг в Украине, спецслужбы Российской Федерации изменили свой подход. Следовательно, звонки и СМС-сообщения с угрозами и даже предложениями о сотрудничестве начали получать следующие лица:

народные депутаты,

чиновники высшего уровня,

руководители правоохранительных органов

Российские кафиры стремятся заставить украинских чиновников "действовать в пользу России". Кроме того, агрессор грозится расправиться с их родными.

Государственное бюро расследований обращается к чиновникам с призывом не реагировать на провокации россиян и оставаться верными присяге и украинскому народу. К тому же, в ведомстве подчеркнули, что фактический результат является подтверждением того, что действия агрессора не дают никакого положительного результата. В частности, за последние двое суток, украинские защитники уничтожили:

более 2800 кафиров,

более 530 единиц техники,

техники, большое количество самолетов и вертолетов.

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