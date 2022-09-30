"Поставляли фосфорные бомбы Азербайджану": как Россия пытается рассорить Украину и Армению

Россия делает все, чтобы снизить поддержку Украины, хотя бы среди стран ОДКБ. Кремль пытается рассорить Украину и Армению, в том числе придумывая фейки и создавая скандалы.

Об этом 24 каналу сказал исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян. Он говорит, что Союз рассказывает народу Армении о войне в Украине, но делать это достаточно сложно.

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Ведь, по словам Овакима Арутюняна, российскую пропаганду никто не отменял.

Армяне уже много начитались о том, что Украина "поставляла фосфорные бомбы" в Азербайджан во время последней войны в 2020 году. Российские власти очень тщательно пытаются рассорить Украину и Армению,

– заявил он.

Исполнительный директор Союза отметил, что даже из небольших ситуаций Россия делает огромные скандалы.

"И, честно говоря, это немного "травит" армянский народ. Но сейчас ситуация меняется. Правда всплывает наружу, и это уже не остановить", – заметил он.

Арутюнян рассказал, как Россия пытается рассорить Украину и Армению: видео



Также в Армении возле памятника Тарасу Шевченко уже прошло более 20 митингов с начала полномасштабного вторжения. Организовывала часть из них Ассоциация украинцев в Армении.

Арутюнян добавил, что все быстро меняется в лучшую сторону, ведь правду и справедливость не остановить никакими фейками.

К слову, Армения уже задумалась о возможном выходе из ОДКБ. Как отметил секретарь Совбеза Армен Григорян, Ереван просил военную и военно-политическую помощь. Однако в ОДКБ должным образом не отреагировали на просьбу Армении.