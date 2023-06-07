Опыт других не подойдет

Раньше говорили о том, что не нужно придумывать велосипед там, где он уже есть: возьмите и сделайте реформы, как делали до этого другие страны, разве что с маленькими поправками на определенную специфику. Сейчас я не уверен, что это сработает. И в настоящий момент, и после того, как мы выиграем войну.

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Иногда в контексте восстановления Украины попрекают пример реформ в Боготе. Там в начале 1990-х бывший ректор Колумбийского национального университета профессор философии и математики Антанас Мокус принял участие в выборах мэра столицы страны и выиграл их.

Он общался с поклонниками в супергеройском костюме, собирал мусор на улицах, а богатым жителям Боготы предложил заплатить дополнительные 10% налогов в бюджет города. Его реформы, как для Колумбии, были радикальными, непопулярными, но действенными.

Можно было бы, конечно, последовать этому примеру для Украины. Но сработают ли эти реформы в стране во время полномасштабной войны, когда люди стремятся ощущать больше социальной защиты и меньше радикальных перемен? Им уже хватает взрывов под своими окнами в родных городах.

Да и планка для перемен в Боготе была совсем другой. В 1995 году там зарегистрировали более 3300 убийств и около 1400 случаев смертельных ДТП. Для сравнения, на дорогах втрое меньшего за Боготу Киева в 2022 году погибло почти в 17 раз меньше людей – 83 гражданина. Поэтому у нас совсем другие условия и другая отправная точка для изменений.

Исследователи военных преступлений бывает ставят Украине в пример так называемые "деревенские суды" в Руанде после геноцида там в 1994 году. "Деревенские суды" начали работу в 2002 году и фактически стали заменителем обычных судов, которые рассматривали эти дела долго. Эти суды проводили старейшины деревень на лужайках. Отсюда и название – Gacaca Court, ведь gacaca можно перевести, как что-то вроде "газона" или "короткой травы". Ожидали, что один миллион руандейцев, то есть восьмая часть всего населения страны, предстанет перед судами за участие в геноциде.

Впрочем, думаю, здесь даже объяснять не надо, почему Украина в 2023 году – это не Руанда 2000-х с низкой урбанизацией и системой старейшин.

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Российская пропаганда и украинские реформы

Конечно, реформы – это никогда не было просто, и это никогда не было быстро. Даже уже внедренные изменения, показывающие положительный эффект, постоянно сталкиваются с хейтерами и, более того, российской пропагандой. Страна-агрессорка постоянно пытается изобразить нас как failed state.

Во-первых, им невыгодна сильная страна рядом.

Во-вторых, такие фейки сеют уныние, как внутри Украины, так и за ее пределами.

Больше всего российского внимания досталось медреформе. До полномасштабной войны ее транслировали пророссийские партии в парламенте, а также их карманные медиа. Впрочем, и сейчас они не устают разыгрывать эту карту. Например, псевдоруководители временно оккупированных украинских территорий рассказывают, что теперь там лучше медицина, потому что она "настоящая, советская".

В то же время оккупационные власти Херсонщины в прошлом году вообще заявляли, что отменяют медреформу, потому что они "убили медицину". Интересно, не мозолят ли такие фейки самим оккупантам, ведь именно они сегодня и убивают медицину в Украине.

По данным Минздрава, с начала полномасштабного вторжения Россия повредила в Украине по меньшей мере более 800 учреждений здравоохранения, полностью разрушила почти полторы сотни.

Достается и другим ключевым изменениям. Например, малой приватизации и электронным аукционам. Вражеские телеграм-каналы рассказывали, как "украинское имущество продают за бесценок", "разбазаривают государственное за копейки, чтобы за оружие расплатиться". Это, например, касалось продажа через электронный аукцион Усть-Дунайского порта. Хотя его стоимость на аукционе вообще выросла с 60 миллионов гривен стартовой цены до 201 миллиона гривен победной.

Еще раз: российские пропагандисты пытаются доказать, что проданный частному владельцу порт за втрое большую цену – это плохо.

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Враг не любит, когда мы преуспеваем. Однако желания изменить страну во зло России мало. Мы должны сами отдавать себе отчет, куда нас ведут изменения. Теперь важно сделать все, чтобы реформы удались – быстро, качественно, по-новому, как никто не делал, а также успешно и с отличными контрнаративами, чтобы противостоять российской пропаганде.

А вы, проактивные люди, в этом поможете. Если будете слышать предложение, с которым не соглашаетесь, поскольку имеете другое видение, то делитесь им. Ведь только так мы придем к новым идеям и подходам, время которых пришло.