Действия беспрецедентно масштабные: Кулеба отреагировал на попытки России сорвать Саммит мира

Россия пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии, и помогает оккупантам в этом Китай. Для этого в Кремле прибегают к действиям беспрецедентного масштаба.

Об этом министр иностранных дел заявил на совместном брифинге с министром Эстонии. Кулеба добавил, что враг пытается сорвать саммит, поскольку понимает его значимость, передает 24 Канал.

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Как Россия пытается сорвать Саммит мира

Кулеба объяснил, что Россия понимает: Саммит мира не проходное событие, именно поэтому оккупантам приходится прибегать к системной работе по подрыву его проведения. Так, Россия использует 3 способа подорвать проведение встречи в Швейцарии:

Дискредитация Саммита мира: для этого россияне рассылают письма, делают публичные заявления и закрытые встречи, на которых пытаются убедить лидеров разных стран в незначимости саммита.

Попытки убедить отдельные страны вообще не участвовать в саммите.

Попытки убедить страны, подтвердившие свое участие, приехать на максимально низком уровне.

Действия по подрыву Саммита мира являются системными, беспрецедентными и масштабными, что в очередной раз подтверждает, что мы все делаем правильно. Мы на правильном пути и совместно с партнерами создадим прецедент, когда Саммит мира будет созван не на условиях страны, которая напала, или на условиях посреднической страны, а на условиях Устава ООН,

– подчеркнул Кулеба

Глава МИД Украины сообщил, что активно Россия проводит подрывную работу в странах Азии, Африки и Южной Америки. Впрочем, Украина проводит активную дипломатическую работу, чтобы страны мира не были под влиянием российской пропаганды. В частности Владимир Зеленский проводит активную дипломатическую работу, способствующую "мобилизации мира", который должен стоять на защите Устава ООН и территориальной целостности государств.

"Когда российские пограничники перемещают буи в Нарве (река в Эстонии – 24 Канал), когда происходят российские кибератаки в Европе, когда есть попытки организации террористических актов, и когда осуществляются попытки по подрыву проведения Саммита мира – это все составляющие одной картины. Это все составляющие одного противостояния – противостояния стран, которые защищают правила Устава ООН, с теми, кто хочет их переписать под себя и разрушить тот мир, в котором мы живем", – резюмировал Кулеба.

Зеленский заявил о попытках сорвать Саммит мира

Владимир Зеленский в Сингапуре заявил, что Россия продолжает прилагать все усилия, чтобы сорвать Глобальный саммит мира. Более того, по словам президента Украины, Кремлю помогает в этом Китай.

"Что делает Россия – эта страна войны? Она сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химпродукции. Угрожая, что будет демпинговать цены на энергетику. Просто давит на другие государства мира, чтобы те не были на саммите", – объяснил Зеленский.

В то же время в Китае отвергают подобные обвинения. Так, в МИД страны отметили, что никогда не "раздували огонь и не подпитывали пламя" российско-украинской войны.