Россия пытается сорвать визит Папы Франциска, – посол Украины в Ватикане

В 2022 году в Украину должен приехать Папа Римский Франциск. Агрессивная же российская дипломатия делает все возможное, чтобы визит не состоялся.

Цель приезда Папы – мир в Украине и встреча с обществом, которое "изболено горем и трагедией войны". Об этом заявил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

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Без акцента на православную среду

По словам украинского дипломата, Папа Римский вряд ли будет вмешиваться во внутриправославную ситуацию в Украине.

Понимая всю сложность отношений внутри православной среды, он не будет делать на этом специального акцента. Он захочет создать молитвенную атмосферу, которая решит вопросы мира и диалога, коммуникации всех со всеми, в том числе всеми религиозными общинами, для достижения мира,

– сказал Юраш.

Конкретной даты визита еще нет, ее согласовывают. Посол заверил, что Украина готова оперативно организовать приезд. Также все усилия будут направлены на то, чтобы это было в ближайшее время.

Российские дипломаты делают все, чтобы Папа не приехал в Украину

Как отметил посол, российская дипломатия как церковная, так и светская очень мощно работает в ватиканском направлении. Они "делают все, чтобы визита Папы в Украину не было".

Юраш говорит, что буквально недавно прозвучали месседжи от главы Отдела внешних церковных сношений Русской православной церкви (РПЦ) митрополита Иллариона (Алфеева). Тот безосновательно считает, что визит Папы в Украину маловероятен.

В то же время, посол Украины заверил, что на самом деле этим он выдает желаемое за действительное, так сказать, моделирует ситуацию. Также, по его словам, схожие высказывания есть у посла России в Ватикане.

Что известно о визите Папы и его заявлениях об Украине

Папу Римского пригласил посетить Украину президент Владимир Зеленский. В МИД отмечали, что организация визита – на повестке дня. В последний раз Папа Римский посещал Украину 20 лет назад. Иоанн Павел II приезжал в Киев и Львов.

Также во время своей рождественской речи Папа Римский Франциск призвал не допускать конфликт в Украине. Понтифик выражал надежду, что сторонам удастся наладить диалог.

После одной из воскресных молитв Папа Римский Франциск обращался к украинцам. Понтифик уверял, что молится за нашу страну и мир на наших землях. По словам Папы Франциска, оружие не есть путь к миру. Потому понтифик молится за Украину.

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