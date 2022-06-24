Россия пытается создать условия для наступления на направления Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск

В Украине продолжается 121-й день полномасштабной войны с Россией. Захватчики не оставляют своих планов на захват украинских территорий, в частности, на Харьковщине.

Создать благоприятные условия для наступления русские оккупанты стремятся на Слобожанском направлении. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Заметьте В Северодонецке – штурм, на Славянском направлении и возле Лисичанска атаку врага отбили

Что происходит на Слобожанском направлении

Российские оккупанты пытаются создать успешные условия для того, чтобы перейти в наступление. Захватчики стремятся идти на двух направлениях – на Барвенково и на Славянск, что на Донбассе.

На Слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск,

– говорится в сообщении Генштаба.

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону, чтобы не допустить продвижения наших войск к государственной границе. Также захватчики пытаются вести штурмовые действия, чтобы улучшить свое положение. Кроме того, россияне обстреливают мирные населенные пункты из артиллерии.

В Славянском направлении россияне пытаются идти в наступление. Наши воины отразили штурмовые действия оккупантов в направлениях Сулиговка – Вернополье и Дибровно – Курулька.

На Северодонецком направлении ситуация сложная. Российские оккупанты ведут штурмовое действие в промзоне Северодонецка и обстреливают из артиллерии подконтрольные Украине населенные пункты Луганщины, в том числе нанесли авиаудар по Лисичанску. Штурм в южных окрестностях города наши защитники успешно отбили.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстрел населенных пунктов. Кроме того, к сожалению, оккупанты захватили село Николаевка, а по Константиновке нанесли ракетный удар.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают позиции украинских воинов, чтобы сковывать действия наших защитников и не допустить их перемещения на другие участки.

Украинские герои в очередной раз отразили штурм Марьинки. Оккупанты отступили.

На Южнобужском направлении российские захватчики сосредоточились на удержании укрепленных позиций, однако после наступления наших войск россияне отступили и скрылись в районе Ольгиного Херсонской области.

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