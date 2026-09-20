Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW) от 19 сентября.

Как и почему россияне лгут об успехах на фронте?

19 сентября российское Минобороны заявило, что с начала 2026 года российские войска якобы захватили более 5 300 квадратных километров территории Украины и более 220 населенных пунктов.

По версии ведомства, только в сентябре Россия якобы продвинулась более чем на 670 квадратных километров и захватила 27 населенных пунктов.

В то же время оценка ISW существенно отличается от российских заявлений. Аналитики отмечают, что у них есть подтверждение захвата российскими войсками лишь 147,7 квадратных километра и 40 населенных пунктов в 2026 году. При этом Россия потеряла 20 населенных пунктов.

Если учесть территории, куда российские военные проникли, но не установили над ними контроль, общий показатель российского продвижения составляет около 718,8 квадратных километров – все равно значительно меньше цифр, которые называет российское Минобороны.

В ISW считают, что преувеличенные заявления российского Минобороны являются частью длительной информационной кампании Кремля. Ее цель – создать нарратив о том, что Россия якобы сохраняет инициативу на поле боя и быстро продвигается вперед.

Обратите внимание! Москва таким образом пытается убедить россиян мириться со все возрастающими расходами, связанными с войной, а также влиять на восприятие ситуации иностранными правительствами, поддерживающими Украину.

Отдельно ISW обратил внимание на то, что такая информационная кампания активизировалась накануне заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, которые должны состояться 21–28 сентября.

По оценке аналитиков, Россия стремится убедить западную аудиторию в том, что поддержка Украины бесполезна, поскольку победа России якобы неизбежна.

К тому же, нынешняя информационная кампания также связана с выборами в Госдуму России, которые проходят 18–20 сентября.

Кремль пытается представить партию "Единая Россия" как политическую силу, связанную с победой в войне, и фактически использует выборы как способ продемонстрировать поддержку своей военной политики.

Что известно о успехах СОУ?

15 сентября командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий подтвердил продвижение украинских войск на Лиманском направлении на севере Донецкой области.

К тому моменту Силы обороны освободили от российской инфильтрации 75 квадратных километров территории и вернули под контроль Украины еще 10 квадратных километров. В частности, украинские военные деоккупировали Среднее, а также зачистили от российских сил Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Корового Яра.

Билецкий заявил, что главная цель операции "Вивальди" на севере Донецкой области – вывести украинские войска на выгодные рубежи обороны.