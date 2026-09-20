Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW) за 19 вересня.

Як і чому росіяни брешуть про успіхи на фронті?

19 вересня російське Міноборони заявило, що від початку 2026 року російські війська нібито захопили понад 5 300 квадратних кілометрів території України та більш як 220 населених пунктів.

За версією відомства, лише у вересні Росія начебто просунулася більш ніж на 670 квадратних кілометрів і захопила 27 населених пунктів.

Водночас оцінка ISW суттєво відрізняється від російських заяв. Аналітики зазначають, що мають підтвердження захоплення російськими військами лише 147,7 квадратного кілометра та 40 населених пунктів у 2026 році. При цьому Росія втратила чистими 20 населених пунктів.

Якщо врахувати території, куди російські військові проникли, але не встановили над ними контроль, загальний показник російського просування становить близько 718,8 квадратного кілометра – все одно значно менше за цифри, які називає російське Міноборони.

В ISW вважають, що перебільшені заяви російського Міноборони є частиною тривалої інформаційної кампанії Кремля. Її мета – створити наратив про те, що Росія нібито зберігає ініціативу на полі бою та швидко просувається вперед.

Зверніть увагу! Москва таким чином намагається переконати росіян приймати дедалі більші витрати, пов'язані з війною, а також впливати на сприйняття ситуації іноземними урядами, які підтримують Україну.

Окремо ISW звернув увагу на те, що така інформаційна кампанія активізувалася напередодні засідань Генеральної асамблеї ООН, які мають відбутися 21 – 28 вересня.

За оцінкою аналітиків, Росія прагне переконати західну аудиторію в тому, що підтримка України є марною, оскільки російська перемога нібито неминуча.

До того ж, нинішня інформаційна кампанія також пов'язана з виборами до Держдуми Росії, які проходять 18 – 20 вересня.

Кремль намагається представити партію "Єдина Росія" як політичну силу, пов'язану з перемогою у війні, та фактично використовує вибори як спосіб продемонструвати підтримку своєї воєнної політики.

Що відомо про успіхи СОУ?

15 вересня командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький підтвердив просування українських військ на Лиманському напрямку на півночі Донецької області.

На той момент Сили оборони звільнили від російської інфільтрації 75 квадратних кілометрів території та повернули під контроль України ще 10 квадратних кілометрів. Зокрема, українські військові деокупували Середнє, а також зачистили від російських сил Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру.

Білецький заявив, що головна мета операції "Вівальді" на півночі Донецької області – вивести українські війська на вигідні рубежі оборони.